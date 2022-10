F1 | Sainz in pole ad Austin davanti a Leclerc e Verstappen

Con la penalità di dieci posizioni di Charles Leclerc per la sostituzione di motore e turbo, era compito di Carlos Sainz conquistare la pole position nel GP degli Stati Uniti. Lo spagnolo non ha deluso le aspettative è ha centrato uno strepitoso 1'34"356 con le gomme soft che lo ha portato alla sua terza partenza al palo stagionale, cogliendo la 12esima della Ferrari eguagliando il record del Cavallino che risaliva al 2004.

Ad Austin abbiamo visto una Ferrari molto competitiva nel giro secco che, evidentemente, non teme più i problemi di affidabilità della power unit 066/7 dopo che la FIA ha concesso ai motoristi di lavorare sulla durata. La F1-75 ha confermato di essere la vettura migliore in qualifica piazzando Charles Leclerc in seconda posizione a 65 millesimi di secondo dal compagno di squadra.

Il monegasco sarà chiamato a schierarsi in 12esima posizione in virtù della penalizzazione dovuta al cambio di motore. Dovrà impostare la sua gara su Sergio Perez che scatterà ottavo: il messicano ha chiuso quarto la qualifica, ma per effetto delle penalità (cinque posizioni sulla griglia) può beneficiare in gara di quattro posizioni di vantaggio sullo schieramento.

In prima fila accanto alla Ferrari di Sainz ci sarà Max Verstappen: l'olandese non ha impressionato nel giro secco per la difficoltà di mandare in temperatura le gomme. La squadra di Milton Keynes è rimasta colpita dalla notizia della scomparsa di Dietrich Mateschitz, il fondatore della Red Bull morto a 78 anni dopo una dolorosa malattia.

In seconda fila spuntano le due Mercedes: Lewis Hamilton è terzo davanti a George Russell: le W13 lasciano mezzo secondo alle rosse, segno che il pacchetto di aggiornamenti tecnici ha fatto fare un salto alle frecce d'argento, ma non è bastato. Sappiamo che le vetture della Stella si comportano meglio in gara che in qualifica per cui potranno essere una minaccia se dovesse succede qualcosa davanti.

Lance Stroll, settimo in pista, guadagna due piazze al via con l'Aston Martin che ha la speranza di guadagnare dei punti preziosi nella sfida per il sesto posto nel Costruttori con l'Alfa Romeo. Il "Biscione" è settimo con Valtteri Bottas segno che le modifiche portate sulla C42 hanno permesso alla squadra di Hinwil di fare un importante passo avanti.

Lando Norris con la McLaren è nono e benficia delle retrocessioni che hanno colpito anche Fernando Alonso costretto alla 14esima piazza, mentre sulla stada aveva meritatamente conquistato il nono posto.

Ottima la prestazione di Alexander Albon che piazza la Williams in 11esima posizione a soli tre centesimi dalla Q3: l'anglo-thailandese ha tirato fuori tutto il potenziale dalla FW44 e non ha niente da rimproverarsi, visto che nel gioco delle penalizzazioni potrà risalire fino al nono posto della griglia, mentre ha deluso Sebastian Vettel. Il tedesco nelle libere è sempre stato nella top 10 e, invece, il quattro volte campione tedesco non ha saputo sfruttare il potenziale della AMR22 che è parsa competitiva in questo finale di stagione. Poco male perché Seb risale in quinta fila con la revisione della griglia.

Le due AlphaTauri non impressionano ad Austin rivelando poco grip: Pierre Gasly è solo 13esimo nell'unico run della Q2 cronometrato, perché al primo tentativo è arrivato alla curva 1 a ruote bloccate per un problema nella ripartizione della frenata. Yuki Tsunoda, invece, è scivolato al 15esimo posto perché si è visto cancellare la prestazione che lo avrebbe portato in Q3 a causa di un track limit. Non è andata meglio a Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese si è arrampicato fino al nono tempo, ma l'asiatico si è visto togliere il tempo per un millimetrico track limit alla curva 12. Il sensore della FIA non fa prigionieri e Guanyu è fuori.

Non esce dalla Q1 per 17 millesimi di secondo Kevin Magnussen con la Haas: il danese non trova un giro pulito, mentre Mick Schumacher incappa in un testacoda nel suo ultimo run, per cui il tedesco chiude al 19esimo posto davanti alla Williams di Nicholas Latifi che sta iniziando il suo processo di uscita dalla F1 in programma a fine stagione.

Ma le vittime della sessione sono Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, due protagonisti che dovrebbero essere in battaglia per il quarto posto Costruttori. L'australiano è letteralmente disperso con la McLaren e si deve accontentare della 17esima posizione, davanti al francese che è rimasto sorpreso dall'esclusione con la A522: Esteban, fra l'altra disponeva della macchina più evoluta con un fondo modificato in stile Ferrari. Qualcosa non ha funzionato nel modo previsto, ma per questi due piloti il GP degli Stati Uniti non poteva iniziare nel modo peggiore.