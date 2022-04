F1 | Sainz: "In lotta per la pole nonostante abbia faticato"

6 millesimi di ritardo hanno separato Carlos Sainz dalla prima fila. Questo gap minimo accusato da Max Verstappen costringerà lo spagnolo della Ferrari a prendere il via del GP del Bahrain dalla terza casella, e sul volto di Carlos si è percepita una leggera delusione al termine delle qualifiche.

Sainz ha compiuto quest’oggi un notevole progresso rispetto al venerdì riuscendo a ridurre il divario dalle prestazioni di Leclerc. Se, infatti, al termine delle FP2 e delle FP3 il ritardo dello spagnolo dal monegasco si aggirava sui 4 decimi, oggi il gap accusato dal compagno di squadra e poleman è stato di soli 129 millesimi.

Un progresso evidente che però ha lasciato l’amaro in bocca ad un Sainz consapevole di avere tra le mani una Ferrari finalmente in grado di lottare per le posizioni di verice.

“Evidentemente Charles è riuscito a fare qualcosa di più rispetto a me e ad estrarre il massimo potenziale dalla vettura, però sono molto contento dei progressi che ho fatto nel corso del weekend. Ero molto lontano ed avevo molto sofferto nel capire come guidare questa monoposto”.

“Ero dietro anche di più di mezzo secondo dall’inizio del weekend e trovarmi oggi in lotta per la pole è stata una grande notizia per me”.

Sainz ha spiegato di non essere riuscito a fare quell’ultimo passo avanti che invece ha compiuto Leclerc ed ha sottolineato come lo scorso anno non sia mai stato così in difficoltà ad inizio weekend.

“Non sono riuscito a tirare fuori quell’ultimo decimo ed è un peccato, però alla fine Charles ha meritato. È stato davanti per tutto il weekend ed il team ha fatto un grandissimo lavoro”.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Il problema è che non sono mai stato così in difficoltà lo scorso anno. Nei circuiti nei quali non ero del tutto a mio agio ero dietro di un paio di decimi, mentre questo weekend ho iniziato le FP1 con un ritardo di 7/8 decimi ed ho dovuto recuperare passo dopo passo”.

Prima di congedarsi, Sainz ha sottolineato di non essere totalmente deluso. Nonostante una comprensione ed un adattamento alla F1-75 ancora lontano dalla perfezione lo spagnolo è stato uno dei grandi protagonisti della prima sessione di qualifiche della stagione.

“Ancora non comprendo appieno la macchina. Fatico, penso tanto mentre guido e questo mi distrae un po'. Allo stesso tempo non posso essere troppo arrabbiato perché mi sono trovato in lotta per la pole. Per come ho guidato fino ad ora accetto questo risultato”.