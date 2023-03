F1 | Sainz: "In gara gli altri spingono e noi gestiamo le gomme"

Il Gran Premio del Bahrain è stato una doccia fredda per la Ferrari. Dopo il clamoroso ritiro di Charles Leclerc, che sembrava avere in pugno almeno il terzo posto, alle spalle delle inarrivabili Red Bull, a fare ancora più male è stato vedere Carlos Sainz surclassato dal ritorno dell'Aston Martin di Fernando Alonso nelle tornate conclusive della corsa, con il ferrarista che è uscito sconfitto nel derby spagnolo, dovendosi accontentare della "medaglia di legno".

Il problema è stato fin troppo evidente, la SF-23 ha accusato in maniera esagerata il degrado delle gomme posteriori rispetto alla concorrenza. Un qualcosa che comunque si era già intravisto anche nei test della scorsa settimana e che quindi non sembra aver sorpreso troppo il figlio d'arte.

"Non sono sorpreso. Dopo il passo che avevamo visto venerdì e nei test, sapevamo che sui 57 avremmo pagato. Abbiamo visto dove era finito Fernando nel primo giro, ma chiaramente l'Aston Martin ha meno degrado di noi in Bahrain", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, viene intervistato dopo le qualifiche Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Questo è un circuito che per noi non è buono per le gomme posteriori, perché le scaldiamo troppo. Non abbiamo margine, perché appena ho spinto un po' per difendermi da Fernando le ho scaldate e questo mi è quasi costato la posizione anche con Hamilton. Non abbiamo margine per spingere in gara e questo è un punto su cui dobbiamo lavorare", ha aggiunto.

La cosa certa a questo punto è che a Maranello dovranno assolutamente trovare una soluzione per questo problema, possibilmente in tempi brevi, altrimenti il rischio è di vedere le Rosse fare i gamberi in gara dopo essere riuscite magari a battagliare per la prima fila in qualifica.

"Quello che vediamo è che gli altri possono spingere di più in gara. Sul giro secco la macchina non è dove vogliamo essere, perché la Red Bull è ancora due decimi più veloce, ma in gara gli altri possono spingere e noi dobbiamo gestire le gomme. Dobbiamo porre tantissima attenzione sul degrado delle posteriori. Dobbiamo andare a casa, guardare tutti i dati e capire cosa possiamo fare per migliorare, perché in gara non abbiamo molto margine", ha concluso.