F1 | Sainz: "Importante girare sul bagnato dopo Singapore"

Dopo un Gran Premio di Singapore decisamente troppo anonimo Carlos Sainz aveva bisogno di riscontri per capire cosa fosse andato storto sul tracciato di Marina Bay reso insidioso dalla pioggia.

La prova del nove è arrivata subito nel venerdì di Suzuka. Sia le FP1 che le FP2, infatti, si sono disputate in condizioni di bagnato ed il pilota spagnolo della Ferrari ha ritrovato quel feeling con la F1-75 improvvisamente sparito domenica scorsa.

Carlos ha chiuso le FP1 con il secondo tempo in 1’42’’563 alle spalle di Fernando Alonso e davanti al compagno di squadra Charles Leclerc per appena 71 millesimi, mentre nelle FP2 il madrileno ha centrato il sesto riferimento in 1'43’’204 ed è sembrato molto a suo agio con il set-up della vettura a differenza di Leclerc.

A fine giornata Sainz è apparso sereno in volto ed ha spiegato come aver disputato entrambi i turni in condizioni di pista bagnata, con l’utilizzo sia delle Pirelli full wet che delle intermedie, sia stato fondamentale per trovare risposta a quegli interrogativi emersi dopo Singapore.

Inoltre in casa Ferrari la giornata di oggi è stata dedicata al battesimo del nuovo fondo che, almeno per il momento, sembra aver dato riscontri positivi.

“È stato importante per me girare in queste condizioni dopo le difficoltà che ho avuto nella scorsa gara. Sono riuscito a venire a capo dei problemi, a ritrovare il ritmo e sono tornato ad essere veloce”.

“Ovviamente non è stata la giornata ideale, ma almeno le condizioni sono rimaste stabili in entrambe le sessioni. Siamo riusciti a provare qualcosa ed è stato interessante girare sul bagnato perché puoi sempre imparare qualcosa dall’auto ed affinare il tuo stile di guida, specie dopo quanto accaduto a Singapore”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il weekend di Suzuka sarà molto complesso da affrontare per tutti i piloti a causa dell’estrema variabilità del meteo. Le previsioni, infatti, portano sole per la giornata di domani ed il ritorno della pioggia per domenica.

Questo comporterà per tutti i team un lavoro extra nel cercare di trovare l’assetto ideale che possa andare bene in gara ma non comprometta estremamente le prestazioni in qualifica.

“Sicuramente dovremo trovare un compromesso” ha dichiarato Sainz. “Le previsioni portano pioggia la domenica e asciutto per la qualifica. Credo che ci aspetti un weekend interessante”.

Al termine della giornata di oggi ha sorpreso non vedere la Red Bull in cima alla classifica dei tempi in nessuna delle due sessioni disputate.

Alla vigilia si temeva che la RB18 potesse fare il vuoto come a Spa-Francorchamps su un tracciato che avrebbe esaltato le caratteristiche della vettura disegnata da Adrian Newey, mentre oggi sia Max Verstappen che Sergio Perez hanno adottato un approccio cauto.

Nonostante il terzo ed il quarto tempo ottenuti al termine delle FP2, con Max e Checo distanti 8 decimi dal crono firmato George Russell, Sainz non intende sottovalutare il team di Milton Keynes.

“Credo che le Red Bull siano veloci in ogni condizione sia di asciutto che di bagnato e su ogni tipo di circuito, ma anche noi siamo veloci” ha concluso lo spagnolo.