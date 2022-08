F1 | Sainz: "Il nostro pacchetto oggi non c'era proprio"

La Ferrari salva l'onore, ma riparte da Spa-Francorchamps con le ossa rotte. Carlos Sainz è riuscito a ritrovare un podio che mancava da due gare, ma lo strapotere delle Red Bull è più di un campanello d'allarme per una Rossa che vede sempre più remota la possibilità di una rimonta iridata.

Lo spagnolo era scattato bene dalla pole position ed aveva gestito bene le cose fino a quando alle sue spalle c'è stato Sergio Perez. Sono bastate una decina di tornate però a Max Verstappen per rimontare dal 14° posto in griglia e a quel punto per gli uomini del Cavallino è stato chiaro che non sarebbe stato nulla da fare.

Anzi, nel secondo stint il figlio d'arte ha dovuto cedere il passo anche a Perez e in quello conclusivo ha dovuto arginare il tentativo di rimonta della Mercedes di George Russell. Il terzo posto mette una pezza ad una domenica nella quale il degrado delle gomme ha fatto da padrone, ma con questa Red Bull è davvero difficile pensare positivo.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Purtroppo è stata più dura di quanto ci aspettassimo. Ho fatto una buona partenza ed anche una buona ripartenza dopo la safety car, ma oggi non avevamo passo. Le gomme si surriscaldavano tanto e scivolavamo tanto. Il nostro pacchetto questo weekend non c'era proprio, però alla fine abbiamo concluso sul podio e lo accettiamo", ha detto Sainz appena sceso dalla sua F1-75.

Quando gli è stato chiesto della difesa dal ritorno di Russell, ha subito spostato di nuovo l'obiettivo sul gap dalla Red Bull, che oggi è stato effettivamente pesante. Come confermano i 26 secondi di distacco da un Verstappen che scattava in settima fila.

"I primi giri sono stati buoni, ma poi il degrado ha iniziato ad essere elevato. La Red Bull e Max oggi erano di un'altra categoria, quindi non siamo riusciti a lottare ed abbiamo dovuto sopravvivere. Dovremo capire perché su questa pista non eravamo competitivi".

Sainz però vuole almeno provarci a vedere il bicchiere mezzo pieno guardando al futuro: "Zandvoort dovrebbe essere una pista più adatta a noi, mentre Monza dovrebbe avvantaggiare la Red Bull. Ma cercheremo di vincere a Zandvoort".