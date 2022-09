F1 | Sainz: "Giro senza errori. Abbiamo fatto un lavoro discreto"

Podcast F1 | Chinchero: "Max senza difetti. Ferrari senza passo gara"

In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il Gran Premio d'Olanda. Max Verstappen conquista il 30esimo successo in carriera, nella gara di casa, davanti alla ritrovata Mercedes che, con Russell, occupa il secondo gradino di un podio in cui riesce a salire anche Leclerc. Ma la Ferrari, ancora una volta, non è al passo...