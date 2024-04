F1 | Sainz: "Qualifica dura. Domani con l'asciutto andrà meglio"

Quinto in griglia di partenza ma con un retrogusto amaro in bocca. Come sottolineava Frederic Vasseur al termine della qualifica, questo venerdì di azione in pista lascia delle sensazioni contrastanti anche a Carlos Sainz, perché vi era la sensazione di poter fare qualcosa in più.

La terza e la quarta fila finale indubbiamente non mette la Rossa nella miglior posizione in vista della sprint di domani, anche se ci sono indicazioni più incoraggianti in vista della corsa di domenica, che ci si attende possa essere asciutta.

Proprio il tema del passaggio dall’asciutto al bagnato è quello su cui ha voluto porre l’attenzione Carlos Sainz al termine delle qualifiche, sottolineando le difficoltà nel portare in temperatura le intermedie, tanto da concludere con un passivo di oltre due secondi dalla pole ottenuta da Lando Norris, che però si dimezza prendendo come riferimento Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stata una sessione altalenante. Abbiamo fatto meglio in SQ1 e SQ2, poi è arrivata la pioggia in SQ3 e non siamo riusciti a portare le gomme in temperatura. Soprattutto, faticavo tanto con il posteriore, perdeva temperatura e non riuscivo a riportare le gomme nella finestra giusta. Siamo a tre secondi della pole e questo significa che o riesci ad accendere le gomme o finisci indietro. Abbiamo faticato tanto, per cui se domani sarà bagnato dovremo trovare una soluzione, mentre se sarà asciutto saremo meno in difficoltà”, ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Italia.

Data l’incertezza del meteo, tanti piloti sono subito scesi in pit lane attendendo che il semaforo diventasse verde. Questo chiaramente ha raffreddato la gomma, mettendo i piloti in difficoltà nel giro di uscita, come Charles Leclerc, finito a muro nel secondo settore. “Con l’intermedia abbiamo aspettato a lungo all'uscita della pitlane, la gomma si è raffreddata e Charles e io abbiamo faticato molto nell'outlap per scaldarla di nuovo. Credo che lui sia andato in testacoda o abbia avuto un incidente, e io sono fortunato a non aver avuto lo stesso problema. Abbiamo sofferto molto per le temperature e non siamo riusciti a fare una buona SQ3. Nonostante questo, credo di aver salvato la giornata con la quinta posizione. E da lì vedremo domani”.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello del vento, che in effetti a inizio FP1 soffiava a ben 15 km/h: con macchine così sensibili come quelle attuali è un attimo perdere aderenza, in particolare se soffia da dietro in punti critici di trazione, come in uscita da curva 10. Allo stesso modo, anche altre zone della pista si sono rivelate molto critiche, come l’ultima curva, dove tanti piloti sono usciti oltre i limiti della pista.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Il vento soffia molto forte qui. Ci sono curve in cui l'aderenza non è male, ma in altre, dove il vento soffia da dietro e con queste auto dall'aerodinamica così sensibile, ci sono curve in cui la macchina non hai per nulla grip. Se a questo si aggiunge l'asfalto bagnato e la gomma intermedia, per esempio l'ultima curva è stato quasi impossibile rimanere in pista. È una pista molto difficile, ma come ho detto, credo che abbiamo salvato la giornata con il quinto posto”.

Una delle novità di quest’anno è che si potrà aprire il parco chiuso dopo la sprint race, dando modo agli ingegneri e ai piloti di apportare delle modifiche. Sainz ha già delle modifiche in mente per migliorare la vettura in vista della gara: “Cosa succederà domani? La gara sprint al mattino, poi si aprirà il parco chiuso e potremo cambiare la macchina? Vorrei poter fare un paio di modifiche alla vettura dopo la gara sprint, perché non mi sento a mio agio. Ho un paio di idee per migliorare la vettura in vista delle qualifiche. Nella gara sprint dovremo sopravvivere con quello che abbiamo e lottare a partire dal quinto posto”.