F1 | Sainz: "Ferrari eccezionale, ma sono deluso per la penalità"

La prima qualifica di Las Vegas è andata in archivio con una doppietta Ferrari, anche se, quantomeno sulla griglia di partenza, non ci saranno due SF-23 davanti a tutti. Infatti, a causa della penalità di dieci posizioni rimediata per la sostituzione della batteria in seguito all'incidente che lo ha visto suo malgrado coinvolto in FP1, Carlos Sainz sarà costretto a prendere il via dalla sesta fila.

Un risultato deludente considerando il potenziale mostrato dalla vettura nel corso del fine settimana, soprattutto tenendo a mente che, già alla vigilia, lo spagnolo aveva scommesso sulle buone prestazioni della Rossa a Las Vegas. In qualifica Sainz ha infatti concluso al secondo posto, proprio alle spalle del compagno di squadra, il quale ha conquistato la pole position con un vantaggio di 44 millesimi. A beneficiare della sanzione sarà Max Verstappen, il quale aveva in realtà concluso in terza posizione dopo aver abbandonato l'ultimo tentativo.

"Prima di tutto, un lavoro eccezionale da parte di tutta la squadra. Abbiamo dominato le qualifiche insieme dopo un venerdì difficile, in cui abbiamo dovuto rimettere insieme tutta la macchina. Ottenere la prima fila è incredibile. Ovviamente, mi piacerebbe essere in pole position perché significherebbe partire 11° invece che 12°. Ma credo che oggi abbiamo fatto il massimo che potevamo. Naturalmente sono ancora deluso per la giornata di ieri. Non voglio mentire. Sono ancora di pessimo umore, ma cerco di non darlo troppo a vedere. Ma è quello che è".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

La penalità pesa in maniera importante anche sulla rincorsa al secondo posto nel mondiale costruttori, dato che per la Ferrari si trattava di un'ottima opportunità per recuperare punti importanti sulla Mercedes. Considerando che il danno non era imputabile a una responsabilità del team o del pilota, la squadra del Cavallino ha provato a chiedere una deroga ai commissari, i quali hanno però risposto negativamente, sottolineando di non avere l'autorità per garantire un'eccezione e che, di conseguenza, il regolamento doveva seguito alla lettera.

"Se avessero avuto l'autorità di concedere una deroga in quelle che considerano, in questo caso, circostanze attenuanti, insolite e sfortunate, lo avrebbero fatto, ma il regolamento non consente tale azione", ha raccontato Sainz, il quale ha compreso il punto di vista degli steward.

L'attenzione si sposta sulla giornata di domani, dove il madrileno dovrà quindi prendere il via dalla sesta fila, cercando di dare il via alla propria rimonta con una buona partenza, anche perché lo stesso Sainz ha rimarcato come sorpassare potrebbe rivelarsi più difficile di quanto si pensasse inizialmente. L'aria sporca nelle curve a bassa velocità e le ali scariche, che rendono meno efficace il DRS, potrebbero infatti influenzare negativamente la rimonta: "[La mia gara] dipende ovviamente dall'andamento della partenza, dalla grana delle gomme e dalla facilità di sorpasso. Penso che il ritmo, in questo fine settimana, sia chiaramente buono. Mi piacerebbe lottare per la vittoria domani con Charles e Max, ma purtroppo sarò in modalità di rimonta, una gara di rimonta. Spero di poter arrivare davanti ad un certo punto. Ma credo che sarà difficile".