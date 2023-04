F1 | Sainz felice a metà: "Senza traffico la top 3 era possibile"

Il sabato australiano non si è rivelato particolarmente soddisfacente per la Ferrari, con un quinto e un settimo posto che lascia l’amaro in bocca per un potenziale che avrebbe potuto regalare qualcosa in più. Lo sa bene Carlos Sainz che, da una parte, ha mostrato una certa soddisfazione proprio perché la macchina era in forma più di quanto mostri il risultato finale, mentre dall’altra si è confermato rammaricato per una qualifica complessa.

Tutto è girato intorno all’ultimo tentativo, quando, nonostante il possibile arrivo della pioggia, il team gli aveva indicato di fare un giro di preparazione per preparare al meglio gli pneumatici, un’indicazione opposta a quella di Leclerc, il quale aveva invece concordato con la squadra di lanciarsi senza una tornata aggiuntiva.

Avendo ricevuto tardi la comunicazione del cambio di piano con Leclerc, sotto consiglio del suo ingegnere lo spagnolo aveva tentato di dare la scia al compagno di casacca, per poi lasciarlo passare nella parte conclusiva del primo settore.

Il vero problema, tuttavia, si è posto quando lo stesso ingegnere di pista del madrileno gli aveva confermato che Alonso alle sue spalle stesse effettuando il suo giro veloce, quando in realtà era anch’egli impegnato in un giro di preparazione, motivo per il quale Ferrarista si era fatto da parte per lasciar passare il connazionale.

Ciò, unito al fatto che nel terzo settore Sainz avrebbe dovuto prendere spazio da Alonso, aveva fatto sì che il pilota del Cavallino avesse perso molta temperatura negli pneumatici, arrivando ad affrontare il primo settore in una condizione non ideale.

“Da un lato sono molto contento, dall’altro no. Partendo con gli aspetti negativi, il giro di preparazione non è stato fantastico, abbiamo faticato con la temperatura degli pneumatici perché abbiamo dovuto lasciare passare tre vetture e per quello ho perso due-tre decimi nel primo settore per questo aspetto del giro di preparazione”, ha infatti spiegato Sainz.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Nel secondo e terzo intertempo ho dovuto rischiare, ho migliorato il ritmo e ho fatto un buon giro. Entrare in top tre sarebbe stato positivo rispetto a Jeddah. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, ho più fiducia nella vettura questo weekend, ho spinto molto".

"Credo che le modifiche abbiamo fatto dovrebbero andare nella giusta direzione per domani”, ha poi aggiunto il madrileno, confermando invece i progressi negli altri due settori, dove ha registrato i suoi migliori parziali.

Con distacchi così contenuti, a spuntarla è stata la Mercedes, seconda e terza con George Russell e Lewis Hamilton. Gli alfieri della Stella hanno piazzato un bel giro proprio nei minuti finali: “La Mercedes è sempre lì, oggi probabilmente hanno fatto un giro migliore in qualifica del solito, ma sono lì. Siamo tutti così vicini che è difficile dire chi sarà davanti”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al netto di una possibile top tre che, però, non è arrivata date le vicende in pista, Sainz si è comunque detto fiducioso in vista della corsa, perché le modifiche effettuate in preparazione al weekend e testate al venerdì sono state apportate proprio in vista della corsa.

“Le modifiche che abbiamo fatto sono utili soprattutto per la gara, anche per questo la giornata di oggi non sembra ottima, ma credo che sarei riuscito a centrare un posto tra i primi tre con un giro pulito. Spero che le modifiche aiutino domani, se non lo faranno, sarà pur sempre qualcosa che abbiamo provato, speriamo siano nella direzione giusta”.