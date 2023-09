F1 | Sainz fa sognare la Ferrari a Singapore: seconda pole di fila

Carlos Sainz può continuare a sognare! Lo spagnolo ha regalato alla Ferrari la seconda pole position di fila dopo quella del GP d'Italia. Carlos conferma di aver fatto un salto di qualità mentale perché ha firmato la partenza al palo nel momento risolutivo della Q3 cogliendo, unico, un tempo che gli ha pemesso di bucare il tempo di 1'31" con un eccellente 1'31"984. La Scuderia si è vista strappare tutta la prima fila rossa per sette millesimi di secondo da George Russell con la Mercedes, ma Charles Leclerc è ad appena 79 millesimi dal compagno di squadra, segno che domani la partita per la vittoria sarà apertissima con la Red Bull molto attardata. Chi si aspettava una Ferrari in pole position a Marina Bay? Probabilmente nessuno, ma è evidente che la squadra del Cavallino ha trovato qualcosa che sembra aver messo le ali alla SF-23. Charles Leclerc ha lottato fino alla fine per la pole: una piccola sbavatura nell'ultimo tratto della pista gli è costata la posizione davanti a tutti, ma le due rosse sul giro secco hanno dimostrato di non temere rivali. Adesso bisognerà vedere come andranno le cose nel passo gara, ma con la Red Bull indietro e l'Aston Martin poco competitiva nel giro secco, la rossa se la dovrà vedere con le Mercedes e la partita sembra aperta...

Geotrge Russell ha trovato un colpo di reni per mettersi fra le due Ferrari: l'inglese vuole prendere la squadra della Stella per le redini e ancora una volta è davanti a Lewis Hamilton che paga mezzo secondo dal collega! Lewis è quinto, preceduto da un'altra monoposto motorizzata Mercedes: parliamo della McLaren di Lando Norris. Con la MCL60 rivista nell'aerodinamica con un pacchetto importante non è mai entrato nella lotta per la prima fila, ma domani sarà un protagonista temibile con la papaya.

La sorpresa di Singapore è la Haas che ha portato due vetture in Top 10 con Kevin Magnussen straordinario sesto e Nico Hulkenberg nono. La squadra americana ha raccolto il massimo con i due piloti e ora Gunther Steiner spera di trasformare l'eccellente qualifica in punti alla domenica.

Ha deluso Fernando Alonso con l'Aston Martin: la verdona ha un buon passo gara, ma i sei decimi pagati in qualifica costano molto cari, perché lo spagnolo è relegato a una settima posizione, giusto davanti all'Alpine di Esteban Ocon che è andato oltre il limite visibile della macchina di Enstone.

Uno degli eroi di giornata è Liam Lawson che ha portato l'AlphaTauri in decima posizione: il neozelandese sta stupendo perché ha saputo sfruttare al meglio la rinnovata AT04. Sarà difficile metterlo già per far risalire Daniel Ricciardo. L'australiano deve cominciare a preoccuparsi...

A Singapore succede l'incredibile con Max Verstappen che resta fuori dalla Q3 con una Red Bull in seria difficoltà tecnica sulle curve di Marina Bay: il campione del mondo è sceso molto infastidito dall'abitacolo per aver preso in Q2 oltre sette decimi dalla Ferrari di Carlos Sainz. L'olandese è stato scavalcato per 7 millesimi da Liam Lawson con l'AlphaTauri, in un giro che Max non ha preparato come sempre, rivelando una macchina molto nervosa e instabile. Ne sa qualcosa anche Sergio Perez che è finito in testacoda nel giro risolutivo per cui anche lui non è andato oltre il 13esimo tempo. Era da cinque anni (Russia 2018) che le due Red Bull non fallivano l'accesso alla Q3!

La peggiore qualifica di Verstappen dell'anno rischierà di essere peggiorata dalle penalità perché l'arancione è sotto investigazione per aver bloccato la fila delle macchine che stavano uscendo dalla pit lane. Operazione vietata dalle regole, così come è accusato di impiding in Q2 ai danni di Yuki Tsunoda che ha dovuto abortire il suo primo run. Insomma acque agitate in casa Red Bull: il team sapeva che quella di Singapore era la pista più dura per loro, ma non si aspettavano tanti colpi di scena...

Dodicesima piazza per Pierre Gasly con l'Alpine davanti al già citato Sergio Perez e ad Alexander Albon con la Williams. Yuki Tsunoda è 15esimo con l'AlphaTauri: il giapponese si è innervosito perché oltre all'impiding di Verstappen è dovuto andare alla pesa della FIA: nell'ultimo run l'orientale non è riuscito a trovare il giro pulito ed è rimasto escluso.

La Q1 è stata interrotta poco prima della bandiera a scacchi per il pauroso incidente che ha coinvolto Lance Stroll. Il canadese ha letteralmente demolito la sua Aston Martin all'esterno dell'ultima curva, dopo aver corretto la traiettoria con un controsterzo fin troppo violento che ha provocato una brusca reazione della verdona dopo essere andato largo sul cordolo. La vettura è partita verso l'esterno, schiantandosi ad alta velocità contro le protezioni.

Lance Stroll dopo il terribile botto alla fine della Q1: l'Aston Martin si è distrutta

La ruota anteriore sinistra si è strappata, nonostante i tre cavi di ritenzione che la FIA ha introdotto dal 2018. L'Aston Martin, dopo una carambola, si è fermata in mezzo alla pista contromano, evitata dalla McLaren di Oscar Piastri. Il pilota canadese è sceso con i propri mezzi dall'abitacolo, ma è stato portato al Centro Medico rispettando la prassi. Stroll sta vivendo il momento più difficile della sua carriera: la AMR23 si è demolita e i tecnici della squadra di Silverstone dovranno ricostruire la macchina partendo dal telaio di scorta.

In virtù del crash non ha superato la tagliola Oscar Piastri: il neozelandese ha dovuto abortire l'ultimo tentativo con la McLaren e ha concluso la sua qualifica in 17esima posizione dietro a Valtteri Bottas, il primo degli esclusi con l'Alfa Romeo. Il pilota finlandese con la C43 rivista con un nuovo pacchetto aerodinamico ha fatto meglio del confermato compagno di squadra: Guanyu Zhou non è andato oltre la 19esima piazza. E' rimasto fuori anche Logan Sargeant con la Williams, 18esimo. Tutta la griglia era compresa in 1"4: questo dato testimonia la soglia di competitività raggiunta dalla attuale F1...