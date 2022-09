F1 | Sainz: "Fa male dover partire dietro con questa Ferrari"

Ci ha sperato fino alla fine Carlos Sainz, ma la pole simbolica di Monza gli è sfuggita negli ultimi istanti della qualifica quando a mettere l’autografo in cima alla lista dei tempi è stato uno straordinario Charles Leclerc.

Il pilota spagnolo era consapevole di essere costretto a partire dal fondo della griglia a causa della penalità per il cambio della power unit, ma in occasione del primo tentativo in Q3 ha siglato la pole provvisoria grazie anche all’aiuto di Leclerc che gli ha offerto una scia preziosa.

Nel secondo tentativo i due sono scesi in pista in ordine inverso, con lo spagnolo davanti a Lando Norris ed al suo compagno di squadra, e l’assenza di un traino si è fatta sentire.

Quando Carlos è transitato sotto la bandiera a scacchi il cronometro ha recitato 1’20’’429, un tempo buono ma non sufficiente per stare davanti a Leclerc ed a Max Verstappen.

“Onestamente è stata un’ottima sessione di qualifica. Mi sentivo molto bene, ho spinto al massimo sia nel Q1 che nel Q2 che nel Q3” ha dichiarato un Sainz leggermente amareggiato una volta giunto davanti ai microfoni.

Lo spagnolo ha spiegato come, a differenza del primo tentativo, l’assenza della scia nel secondo lo abbia penalizzato. Nonostante abbia condotto magnificamente la F1-75 nei tratti guidati, la mancanza di un traino sui lunghi rettilinei dello storico tracciato di Monza si è rivelata determinante per provare a stare davanti al campione del mondo.

“L’unico problema è che nel Q3 non ho avuto la scia nel mio ultimo tentativo e questo mi è costato quei due o tre decimi che mi avrebbero consentito di ottenere la pole. Ad ogni modo domani dovrò partire dal fondo della griglia quindi non mi cambia la vita”.

“Ho dovuto correre molti rischi per compensare la mancanza della scia. Ero più veloce in tutte le curve rispetto al mio precedente tentativo, ma perdevo nei rettilinei ed alla fine non sono riuscito a migliorare di molto”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

L’amarezza di Sainz, tuttavia, non è dovuta al miglior crono sfumato quanto dalla consapevolezza di dover prendere il via della gara dal fondo della griglia.

“Non voglio mentire. Fa male partire da dietro domani pensando a quanto è competitiva la macchina ed a quanto mi sto sentendo a mio agio, specie dopo queste qualifiche. Farò del mio meglio, cercherò di rimontare e regalare un bello spettacolo perché il passo c’è, ma mi sarebbe piaciuto partire davanti insieme a Charles per provare a regalare una doppietta ai nostri tifosi”.