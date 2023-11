F1 | Sainz: "Dovremo fare rinunce per essere più forti nel 2024"

La Ferrari ha ancora un obiettivo in questa stagione: battere la Mercedes e chiudere il 2023 al secondo posto nel Mondiale Costruttori. L'ultima occasione per potercela fare sarà questo fine settimana con il Gran Premio di Abu Dhabi.

A Yas Marina, però, lo sguardo di tutti inizia a proiettarsi un po' più in là, oltre lo skyline della città, per iniziare a scrutare quello che sarà il futuro, il 2024. E' successo anche a Carlos Sainz Jr, a oggi unico pilota della Ferrari ad aver portato a casa un successo in stagione.

Alla vigilia dell'ultimo appuntamento della stagione, il madrileno ha detto che sulla macchina 2024 spera di avere alcune caratteristiche della SF-23, nonostante la monoposto si sia rivelata per larghi tratti al di sotto delle aspettative. Poi, però, ha analizzato meglio la situazione, rivelando che alcuni di questi punti saranno probabilmente abbandonati per avere una monoposto più competitiva in gara.

"Ci sono aspetti della SF-23 che vorrei vedere sulla macchina del prossimo anno. Sicuramente la velocità in rettilineo, le prestazioni in frenata e quelle nelle curve a 90 gradi e di breve durata. Anche la guida sui cordoli credo sia un punto di forza. Quindi la vettura ha punti molto, molto forti".

"Ma credo che se vogliamo avere una macchina per tutto l'anno, forse dobbiamo rinunciare ad alcune di queste caratteristiche per essere sicuri di essere veloci ovunque, soprattutto in gara".

"Penso che in gara dobbiamo concentrarci sul capire cosa stiamo facendo a questa macchina. Cosa stiamo facendo a questi pneumatici che non ci permette di competere nelle gare al livello di Red Bull e McLaren in Brasile, per esempio, ad Austin, in circuiti in cui si vede chiaramente che non abbiamo il ritmo di gara".

Photo by: Erik Junius Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz è sempre stato un pilota con i piedi per terra. Anche in questo caso ha preferito non sbilanciarsi rispondendo alla domanda legata alle prestazioni della prossima Rossa che sarà svelata tra poco meno di tre mesi.

"Credo che dovremo aspettare i test per capire qualcosa di più sulle nostre possibilità e sulle capacità della macchina. Credo sia incredibilmente difficile saperlo. La macchina al simulatore si comporta sicuramente in modo diverso".

"Ma credo che fino a quando non metteremo la macchina con 100 chili di peso e pneumatici usati, sarà impossibile capire come la macchina si comporta effettivamente con gli pneumatici, con il ritmo e come il nostro ritmo di gara sarà influenzato".

"Lo sapremo solo in Bahrain, quando la metteremo in pista. Nel frattempo, possiamo concentrarci sull'aumento delle prestazioni della vettura nella galleria del vento e cercare di migliorarla sempre di più".



Cautela sì, ma questo non preclude l'ottimismo. Secondo Sainz, la Ferrari ha tutto per poter lottare ad armi pari con la Red Bull sin dal via della prossima stagione. La McLaren, grazie al grande recupero prestazionale fatto a metà della stagione corrente, ha mostrato a tutti che migliorare in maniera esponenziale è possibile se lo sviluppo della macchina viene fatto correttamente. Ecco perché lo spagnolo crede nelle capacità della Scuderia.

"Credo che lottare con la Red Bull sin dall'inizio del 2024 sia un obiettivo realistico. Si. Ci riusciremo? Solo il tempo lo dirà. Voglio che la squadra pensi che sia possibile, perché io credo che lo sia. Inoltre, abbiamo dimostrato che se la McLaren è stata in grado di fare questi passi durante la stagione, sono perfettamente convinto che la Ferrari possa farlo durante la pausa invernale".

"Ho fiducia in questa squadra. Mi fido della capacità che abbiamo a casa di ribaltare le cose. Ci sono ancora circuiti in cui siamo in pole per 0"3 rispetto alla Red Bull. È solo una caratteristica specifica della vettura che è davvero buona. Dobbiamo solo renderla una macchina completa", ha concluso Sainz.