F1 | Sainz: "Deluso. Abbiamo problemi in partenza con la F1-75"

Sulla gara di Carlos Sainz Jr. la Ferrari aveva riposto grandi aspettative, soprattutto dopo la bella pole ottenuta al sabato sulla pista di Austin. Invece il Gran Premio degli Stati Uniti del madrileno è durato ancor meno di un respiro.

Pronti via, il tempo di veder sfilare la Red Bull RB18 numero 1 di Max Verstappen sulla sua sinistra e di impostare una bozza di reazione in uscita dalla prima curva e tutto è finito. Quasi ancor prima di iniziare.

Sainz è stato speronato dalla Mercedes di George Russell, impegnato - assieme a Lewis Hamilton - ad attaccare il ferrarista alla prima curva. Russell è arrivato visibilmente lungo alla staccata ed è finito per centrare la Ferrari numero 55.

Carlos, del tutto incolpevole, si è girato e ha lasciato sfilare tutte le vetture, per poi cercare di riprendere la corsa. Inutile la sosta ai box per montare eventualmente le gomme dure e cambiare strategia: la F1-75 è stata danneggiata in maniera definitiva nel contatto con la Mercedes, dunque il 28enne è stato costretto al ritiro.

"Sono molto arrabbiato e deluso", ha dichiarato Sainz al termine della sua gara, durata poche centinaia di metri. "Seconda gara di fila senza fare un giro, senza correre. Oggi ero in battaglia con Max e sono stato buttato fuori da uno che non era in lotta con noi. E' davvero frustrante".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, il resto delle auto alla partenza Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per aver colpito Sainz, Russell ha ricevuto una penalità di 5 secondi. Sainz ha risposto così alla domanda se ritenesse giusta la penalità inflitta a George per quanto accaduto alla prima curva.

"Se compariamo la penalità data a Russell con altre date in altri frangenti penso non sia sufficiente. Non voglio però valutare le penalità della FIA".

"Non abbiamo mai visto incidenti del genere nelle prime tre-quattro posizioni, perché normalmente i primi quattro non commettono certi tipi di errori. E' davvero molto semplice".

Sebbene la Ferrari di Sainz non apparisse eccessivamente danneggiata dal contatto con Russell, Carlos è stato costretto a fermarsi subito. A fronte dei pochi danni apparenti, sotto la carrozzeria si è danneggiato un radiatore: "Mi sono ritirato a causa di un danno al radiatore".

A generare l'inconveniente al via, però, è stata una partenza al di sotto delle aspettative. O meglio, Sainz è scattato più o meno alla pari con le Mercedes. E' stato Verstappen, invece, a mostrare uno spunto sorprendente, con cui ha subito colto la prima posizione del gran premio poi vinto.

"Sappiamo che abbiamo un problema in partenza con questa macchina. Poi dalla seconda casella dello schieramento ad Austin si parte meglio che dalla pole per ragioni che non capiamo. Ma io non sono partito male, sono partito come le Mercedes. E' Max che è partito molto più forte di tutti", ha concluso Sainz.