F1 | Sainz: "Catalogna s'è goduta il GP di Spagna. Vorrei Madrid"

Tutto fa pensare che la Formula 1 sbarcherà prima o poi a Madrid per un gran premio nei pressi dell'IFEMA, ma nulla è ancora deciso. Tuttavia, l'eccitazione in città per ospitare la massima categoria del motorsport è palpabile nell'atmosfera, e qualcuno che conosce molto bene tutto ciò che circonda la capitale spagnola è Carlos Sainz.

In occasione dell'evento di presentazione della sua Audi, allo spagnolo è stato chiesto cosa ne pensasse del Gran Premio di Madrid e se ne fosse entusiasta, e lui ha risposto senza mezzi termini: "Penso che a questa domanda si possa indovinare la risposta. Penso che la presenza di un Gran Premio in Spagna sia fondamentale, non so se alla fine saranno uno o due, ma se venisse confermato, e potrebbe essere una realtà, se il Gran Premio di Spagna venisse a Madrid, come qualsiasi madrileno, [sarei] felice, so cosa implica un Gran Premio e l'impronta che lascia su una città".

Tuttavia, c'è ancora qualcosa da risolvere, e cioè i contratti, poiché Barcellona non vuole perdere il suo posto in un calendario che è molto ambito da molte sedi, e sembra molto improbabile che la Formula 1 voglia avere due gare in Spagna. È di questo che ha parlato il tre volte vincitore del Rally Dakar, osservando che "non c'è una regola scritta" che imponga di tenere le gare più importanti in un determinato luogo.

"Penso che, d'altra parte, la Catalogna l'abbia avuta per molti anni e se la sia goduta, non c'è una regola scritta per cui debba essere a vita in un solo posto, lo era anche a Jerez all'epoca", ha spiegato lo spagnolo. "Sono processi del mondo dei motori che stanno andando avanti e se dovesse accadere davvero, ne sarei felicissimo. Incoraggio chiunque abbia la capacità di decidere, e penso che sia un'iniziativa privata, quindi nessuno può puntare il dito contro qualcuno e che i soldi vadano da qualche parte, penso che se si farà, sarà un successo".

Inoltre, il tre volte vincitore del Trofeo Touareg, se l'evento diventasse finalmente realtà, vedrebbe suo figlio gareggiare sulle strade della capitale, il luogo in cui è cresciuto: "Madrid, il sito in cui è stato scelto, logisticamente, è imbattibile al mondo, e per Madrid, sapendo com'è questa città, sarebbe fantastico, e se a questo si aggiunge, se verrà, cosa non confermata, che Carlos [Sainz] correrà in Formula 1, gareggiare nella tua città, io che l'ho vissuta in qualche gara o rally, è fantastico, è unico".

"Se sarà abbastanza fortunato, si godrà davvero quel gran premio, e tutti gli spagnoli che vogliono venire a Madrid, sappiamo tutti che è una città divertente, capace di dare il meglio, quindi siamo felici", ha detto il due volte campione del mondo WRC.