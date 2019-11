F1: Sainz cambia tutte le componenti della power unit Renault

Carlos Sainz è stato lo sfortunato protagonista della sessione di qualifiche andata in scena sul tracciato di Interlagos.

Il pilota spagnolo, infatti, quando stava per lanciarsi per il suo primo giro cronometrato in occasione del Q1 ha accusato una improvvisa perdita di potenza informando immediatamente via radio dell’accaduto il suo box.

Gli ingegneri hanno richiamato subito Sainz e portato la McLaren all’interno del garage per verificare il guasto. Nonostante il lavoro incessante da parte dei meccanici non è stato possibile risolvere il problema, dovuto ad un guasto al cablaggio dell’accensione, e lo spagnolo ha dovuto così abbandonare la sessione col muso lungo.

Sainz, quindi, sarà costretto a prendere il via dall’ultima casella in griglia con una power unit sulla quale sono state sostituite numerose componenti.

Nel documento numero 29 rilasciato dalla FIA sono state elencati tutte le parti cambiate sulla vettura dello spagnolo. Nello specifico è stato sostituito il motore termico, il turbo, la centralina, la MGU-H, la MGU-K e l’intero pacco batterie.

Nonostante l’articolo 34.6 del regolamento sportivo disponga che tutte le modifiche effettuate in regime di parco chiuso comportino la partenza dalla pit lane, Sainz avrà la possibilità di partire dalla griglia poiché le componenti sostituite sulla sua power unit sono tutte della stessa specifica.

Per la McLaren si prospetta quindi una gara tutta in salita su un tracciato nel quale le MCL34 dello spagnolo e di Lando Norris hanno faticato sin dal venerdì.

Sainz, nonostante la grande delusione, ha dichiarato che affronterà la corsa con il coltello tra i denti: “Ovviamente non è possibile attaccare al massimo senza stressare eccessivamente le gomme. Quindi dovrò trovare un compromesso tra le due cose. Probabilmente sarà qualcosa di difficile da realizzare, ma devi sempre trovare il modo di riuscirci”.