F1 | Sainz: "Buon terzo posto. La priorità è far vincere Leclerc"

Considerando l’andamento della giornata di ieri, il terzo posto di Carlos Sainz può far sorridere in casa Ferrari, perché oltre alla pole conquistata da Charles Leclerc, la Rossa può contare su ben due SF-24 potenzialmente in zona podio. Al termine del venerdì, infatti, lo spagnolo non aveva nascosto di avere sofferto la ricerca dell’assetto ideale, faticando soprattutto nelle simulazioni dei giri di qualifica, quando serve avere massima fiducia nella monoposto.

Proprio per questo Sainz aveva mostrato un po’ di disappunto alla fine della giornata, con la speranza di poter ribaltare la situazione con il lavoro di messa a punto in nottata, in modo da avvicinarsi ai riferimenti del compagno di squadra.

La FP3 si è chiusa con un passivo importante, ma in qualifica, quando è servito estrarre quegli ultimi decimi e mettersi alle spalle altre potenziali rivali, come le Mercedes e quantomeno una McLaren, Sainz si è fatto trovare pronto entrando nella partita.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Dal punto di vista strategico, avere un Sainz così avanti in classifica potrebbe giocare un ruolo cruciale per la Ferrari per gestire il traffico, per quanto chiaramente Piastri rimanga la pedina da tenere sotto controllo data la seconda posizione sulla griglia di partenza.

“Penso che nel complesso si tratta di un miglioramento per me. Ho faticato per tutto il fine settimana dal punto di vista della fiducia e della sicurezza nella vettura, per questo il terzo posto possiamo vederlo come un passo in avanti”, ha confermato Sainz, guadando con positività ai progressi fatti dal venerdì al sabato nella ricerca del tempo.

Chiaramente per un pilota il sogno è sempre quello di lottare per la pole position, in particolare quando si tratta di una pista speciale come quella di Monaco, dove tutti sognano di vincere. Allo stesso modo, anche l’errore di Max Verstappen in curva 1 ha pesato, considerando che in Red Bull speravano di poter lottare quantomeno per la prima fila con un giro pulito.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Ovviamente non sono del tutto felice, perché speravo di poter lottare per la pole position, ma la verità è che Leclerc ha fatto un lavoro straordinario, la vettura è andata benissimo per tutto il weekend e lui è stato capace di estrarre ciò che serviva. Sono contento per lui”, ha detto Sainz.

Al venerdì il Ferrarista aveva mostrato ottimi riferimenti sul long run, al contrario del compagno di team che aveva sofferto la media con cui aveva piazzato un tempo un secondo più rapido degli avversari nelle simulazioni di qualifica. Tuttavia, è chiaro che su una pista come quella del Principato, il passo gara sia relativo, dato che la track position è l’elemento chiave per fare la differenza in gara.

“Sicuramente i miei long run sono andati bene, sembravo veloce. Per qualche motivo in questo weekend ho faticato nelle simulazioni di qualifica e sono andato molto meglio sulla lunga distanza, qualcosa di cui dovremo scoprire il perché. Ma sono fiducioso che domani il passo nei long run sarà buono. Ma qui è solo una questione di track position e noi l’abbiamo persa con una qualifica non eccezionale. Ma è Monaco, tutto può accadere, ma la priorità sarà vincere con Leclerc”.