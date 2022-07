F1 | Sainz: "Avevo gomme fredde, serviva fiducia nella vettura"

Dopo aver ottenuto la prima pole in carriera a Silverstone, cui ha fatto seguito anche la prima vittoria in Formula 1, Carlos Sainz jr. era atteso alla conferma sul tracciato del Red Bull Ring.

In un weekend stravolto complice la presenza della Sprint Race, il madrileno ha chiuso la sessione di qualifiche del venerdì con il crono di 1’05’’066 che gli è valso il terzo tempo con un gap di 82 millesimi da Max Verstappen, autore della pole, e di appena 53 millesimi dal suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Non è stato un giro perfetto quello di Sainz, ma lo spagnolo non è sembrato particolarmente deluso alla fine della sessione. Carlos, infatti, ha ammesso di sapere dove ha perso quei centesimi preziosi che gli avrebbero consentito di trovarsi in cima alla classifica dei tempi, ma ha anche voluto sottolineare il grande lavoro compiuto da Max e Charles veri maestri del giro secco.

“Riguardando il giro magari posso trovare quei settori dove ho perso quel decimo che mi avrebbe garantito la pole, ma sono sicuro che anche Max e Charles potrebbero trovare qualche punto dove hanno perso qualcosa”.

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing, secondo Charles Leclerc, Ferrari, terzo Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Così come Leclerc anche Sainz ha posto l’accento sulle difficoltà nel mandare in temperatura le Pirelli soft negli ultimi concitati minuti del turno. L’interruzione con bandiera rossa dovuta all’uscita di pista di Russell quando al termine della sessione mancavano poco più di 4 minuti ha complicato il programma dei piloti della Ferrari.

“La cosa positiva è aver fatto un bel giro nel Q3 e non era semplice perché le gomme erano molto fredde dopo la bandiera rossa. Bisognava aver fiducia nella vettura nelle prime tre curve e non era una cosa semplice. So dove avrei potuto migliorare, ma ho chiuso molto vicino ai primi due e spero di poterli battere domani”.

“Siamo tutti lì. È stata una bella qualifica, non abbiamo corso molti rischi nel Q1 e nel Q2 ed abbiamo attaccato nel Q3. Credo che questa parte del lavoro sia stata fatta bene e sicuramente, dopo le ultime gare, ho molta più fiducia”.

Aver finalmente rotto il ghiaccio a Silverstone ha regalato a Sainz una spinta morale che serviva al madrileno dopo alcune gare decisamente opache. Carlos ha ammesso di attendere con ansia la giornata di domani per poter verificare il passo gara della sua F1-75 ed ha evidenziato come la partenza sul lato pulito della pista potrebbe rappresentare un vantaggio in vista della Sprint Race.

“C’è ancora del lavoro da fare, ma la cosa importante è che domani avremo un’altra sessione di prove libere. Potremo provare la simulazione gara e cercare di metterci un po' più a nostro agio con la Sprint Race e con la gara di domenica”.

“Partendo dalla terza posizione, sul lato pulito della pista, ci può essere una possibilità. Sarà una gara divertente grazie alle scie ed all’uso del DRS”.