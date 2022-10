F1 | Sainz: "Ancora una volta sono a mezzo decimo dalla pole"

57 millesimi. È stato questo il distacco che ha separato Carlos Sainz dalla pole position firmata Max Verstappen. Sul tracciato di Suzuka, pista vera, maschia e selettiva è andata in scena una qualifica tiratissima chiusa dallo spagnolo della Ferrari con il terzo tempo in 1'29’’361.

Un ritardo minimo quello di Sainz, che costringerà Carlos a prendere il via dalla seconda fila in gara, ma nonostante la delusione per aver solo sfiorato la pole si è avuta la netta sensazione che in Giappone lo spagnolo abbia finalmente ritrovato quella confidenza con la F1-75 che era sparita a Singapore e forse il merito è anche del nuovo fondo portato dalla Scuderia proprio a Suzuka.

“Il mio è stato un giro molto pulito fino all’ultima curva, lì ho accusato parecchio pattinamento” ha spiegato Sainz a fine sessione. “Probabilmente ho sollecitato troppo le gomme posteriori nel corso dell’ultimo giro”.

Subito dopo la conclusione della sessione, a caldo, Carlos non è riuscito a nascondere l’amarezza per essere stato ancora una volta il “terzo incomodo” nella lotta per la pole tra Verstappen e Leclerc.

“È un peccato ritrovarmi ancora una volta a mezzo decimo dalla pole. In tante qualifiche dove siamo stati protagonisti con Max e Charles c’è stato spesso questo gap di mezzo decimo e purtroppo di solito sono sempre io a pagarlo”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Chiuso un turno di qualifiche intenso è già tempo di pensare alla gara di domani e c’è grande incertezza sulle condizioni meteo che i piloti troveranno in pista. Le previsioni parlano di pioggia, ma le possibilità che si parta su pista asciutta sono concrete e Sainz potrebbe sfruttare il vantaggio dato dall’aver preservato un treno di soft nuove.

“Penso che domani il meteo giocherà un ruolo determinante. La pioggia arriverà, anche se non so quando. Le previsioni dicono dalle 14 alle 16, e in quest’ultimo caso sarebbe dopo la gara. Ci sono tante cose che potranno accadere domani”.

“Sicuramente partendo dalla terza posizione avrò una grande opportunità. Sono riuscito a risparmiare anche un treno di soft qualora si dovesse correre con pista asciutta e sono in una buona posizione per lottare con Max domani”.