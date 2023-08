F1 | Sainz: "Al simulatore miglioriamo la Ferrari del 2024"

Carlos Sainz non sembra rimpiangere la sosta estiva. “Mi sento molto bene – ha commentato sorridendo – ma ammetto che dopo due settimane di relax sono a posto, la terza inizio a voler tornare in pista. Nella pausa estiva non riesco a disconnettermi completamente dalla Formula 1, siamo comunque a metà della stagione, e dopo un po' inizi a pensare alla ripresa delle attività”.

Il weekend di Sainz non scatterà però nella sessione FP1 di domattina, turno nel quale cederà la monoposto a Robert Shwartzman per la ‘rookie session’ prevista dal regolamento sportivo.

“Ho scelto io questo fine settimana – ha confermato Carlos – in realtà non c'erano molte altre opzioni considerando i weekend con il format ‘sprint’. Sotto certi aspetti avrei preferito Abu Dhabi, ma l’avevo già scelta nel 2022 e quest’anno tocca a Charles”.

Ovviamente il tormentone ‘rinnovo’ è stato uno degli argomenti affrontati da Sainz nel giovedì di Zandvoort, e al momento Carlos non sembra essere assillato dalle risposte che dovranno arrivare da Maranello.

“Non è un segreto che voglia iniziare la prossima stagione conoscendo già il mio futuro – ha confermato - ma abbiamo tutto l’inverno per confrontarci. Ora ci aspettano dei mesi molto intensi, con dieci gare da disputare, c’è molto lavoro da fare e dobbiamo concentrarci su questo, sia per ottenere i risultati migliori possibili che per indirizzare al meglio il progetto 2024. Il mio futuro verrà discusso a gare concluse”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

E a proposito della nuova monoposto che sta prendendo forma a Maranello, Sainz ha confermato un coinvolgimento importante da parte degli stessi piloti...

“Oltre a fornire tutti i feedback possibili sulle criticità della monoposto attuale siamo impegnati come non mai al simulatore per provare soluzioni che possono essere utili al progetto 2024 – ha spiegato - è un processo molto interessante, si impara sempre qualcosa e credo che le dieci gare che ci aspettano saranno molto importanti per migliorare il progetto della prossima monoposto”.

Le dieci gare del girone di ritorno della stagione 2023 saranno comunque anche un’opportunità per ottenere quei risultati che per diversi motivi Carlos non ha concretizzato nella prima metà di campionato.

“Onestamente, mi sento bene – ha ribadito Sainz - sono nel mio terzo anno in Ferrari, e mi sento al top della forma. Sfortunatamente in diversi weekend ci sono stati imprevisti che non mi hanno permesso di raggiungere i risultati che avrei potuto ottenere, ma abbiamo ancora altre dieci gare per provarci. Come pilota credo di essere al culmine della mia carriera, mi sento bene, credo di avere molta esperienza e di essere in un buon momento”.

Ma quali risultati possono realisticamente essere alla portata?

“Battere la Red Bull è difficile, molto difficile – ha ribadito Carlos - lo abbiamo visto bene nelle prime dodici gare. L’obiettivo è essere pronti a cogliere l’occasione se dovessero commettere un errore, voglio credere che non sarà facile neanche per loro completare un’intera stagione senza una svista, e se ci sarà, dobbiamo trovarci nella posizione per approfittarne”.