F1 | Sainz: "Adesso posso spingere senza paura di sbattere"

Per Carlos Sainz l’inizio di stagione 2022 è stato particolarmente complicato. Se da un lato del box c’era un Charles Leclerc semplicemente perfetto sia in qualifica che in gara, dall’altro lo spagnolo ha faticato a trovare il giusto feeling con la Ferrari F1-75.

I ritiri accusati in Australia, Imola ed in Azerbaijan hanno complicato ulteriormente il rapporto tra lo spagnolo e la monoposto ad effetto suolo realizzata a Maranello, ma domenica scorsa si è visto daccapo il Carlos Sainz che bene aveva fatto nel 2021.

Il madrileno è stato l’uomo più veloce in pista e si è lanciato all’inseguimento di Max Verstappen sino a chiudere in scia all’olandese. Nonostante la delusione per non essere ancora riuscito a celebrare il primo successo in Formula 1, Sainz ha voluto sottolineare come l’appuntamento di Montreal abbia rappresentato un passo avanti per lui.

Quando gli è stato chiesto se adesso si sente pronto per sfidare regolarmente Max Verstappen e Charles Leclerc, Carlos ha replicato: “Lo spero, ma come ho già detto in passato voglio affrontare la situazione gara dopo gara senza pensare al campionato o cose del genere”.

“Voglio concentrarmi solo sulla pista e vedere se riesco ad ottenere delle buone performance ed un buon feeling con la vettura. Credo di esserci riuscito in questo fine settimana. Sin dalle FP1 sono sembrato molto veloce sia sul giro secco che sul passo gara”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

“Domenica ho spinto al massimo senza temere di perdere la vettura come mi era successo, ad esempio, a Barcellona”.

“Abbiamo fatto dei buoni progressi, abbiamo cambiato alcune cose sulla macchina per cercare di renderla più adatta alle mie esigenze e sembra che stiano funzionando”.

Subito dopo la gara Mattia Binotto ha sottolineato come il risultato ottenuto da Sainz dimostri le potenzialità dello spagnolo e spera che la squadra possa contare su di lui nella lotta contro la Red Bull per il Costruttori.

“Ha disputato una corsa molto buona e credo che stia acquisendo confidenza gara dopo gara, migliorando il suo stile di guida e diventando sempre più veloce, felice e rilassato”.

“Sono sicuro che nelle prossime gare sarà in lotta per la vittoria. Sono molto contento di come h guidato ed è importante per la Scuderia sapere di poter contare anche su di lui”.

Bnotto ha poi evidenziato quello che sino ad ora sembra il punto debole di Carlos Sainz: la qualifica. In tutte le sessioni sin qui disputate, ad eccezione di quella canadese dove Leclerc ha dovuto scontare una penalità in griglia per l’installazione della quarta power unit, lo spagnolo è sempre stato sconfitto dal suo compagno di team.

“Per imporsi in una lotta così serrata contro Max e la Red Bull bisogna essere perfetti per tutto il weekend. Forse le qualifiche di Carlos non sono state perfette e questo gli è costato qualcosa, perché trovarsi davanti è una cosa diversa dal dover inseguire”.