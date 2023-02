F1 | Sainz: "Abbiamo fatto una buona preparazione, sono ottimista"

Dopo un 2022 concluso in crescendo, Carlos Sainz ha le idee chiare per il campionato che si appresta a prendere il via tra poche settimane in Bahrain: vincere il titolo mondiale. La speranza è che la SF-23 possa essere l'arma giusta per riuscirci.

La nuova vettura si presenta come un'evoluzione della sua progenitrice, su cui si è intervenuti per migliorare quelle aree dove la F1-75 mostrava qualche segno di debolezza, come la velocità di punta e le performance nei tratti più rapidi.

Tuttavia, il primo passo per lo spagnolo sarà quello di trovare il giusto feeling con la monoposto, un aspetto che, a suo avviso, aveva richiesto fin troppo tempo nella scorsa stagione. Dalle sensazioni emerse al simulatore, Sainz è ottimista che il processo di adattamento alla SF-23 possa essere più rapido rispetto al 2022, anche grazie al lavoro svolto durante la sosta invernale.

Per arrivare pronto al nuovo campionato, il madrileno ha completato circa 500 giri virtuali, anche se chiaramente sarà necessario attendere i primi test in Bahrain per avere un quadro completo sulle prestazioni e l'handling della vettura.

L’anno scorso c’è voluto un po’ di tempo per arrivare a regime e sentire il giusto feeling con la vettura a effetto suolo. Pensi che ora sarà più naturale considerando che la vettura è una evoluzione, o pensi che dovrai ricominciare da capo?

“Spero di no! Sono ottimista a questo punto della stagione, ma dovrebbe essere più rapido il processo di adattamento quest’anno perché la macchina è una evoluzione della passata stagione. Alla fine dell’anno scorso ero molto vicino al limite della vettura, ero a un buon livello, quindi spero di poter continuare da dove ho lasciato e fare uno step nella giusta direzione. Spero, inoltre, che la vettura sia più adatta al mio stile di guida e che io possa adattarmi meglio a lei, con un inizio di stagione migliore. Questo è l’obiettivo ed è ciò che spero”.

Quali sono le tue prime impressioni della vettura dopo i giri completati oggi? E quanto è stato bello guidare nella giornata della presentazione?

“Penso sia stato fantastico e penso che, come Ferrari, oggi mi permetterò di complimentarmi con il team per ciò che hanno organizzato. Penso che la Formula 1 abbia bisogno di questo tipo di eventi, questa tipologia di presentazioni dove incontri i media, i fans, i partner, gli ingegneri che hanno lavorato sul progetto, i meccanici. Fare questa presentazione, con la vettura subito in pista. Penso che siamo stati coraggiosi come team a farlo, sono stati i primi giri d’installazione in assoluto della vettura e può sempre andare male. Ci siamo presi questo rischio per fare qualcosa di diverso, qualcosa che la gente potesse apprezzare perché io l'ho fatto, è stato un grande giorno per il team, per la Ferrari e la Formula 1”.

Ferrari SF-23 in pista a Fiorano

Hai lavorato al simulatore e hai completato i primi giri al simulatore. Leclerc ha parlato bene del lavoro svolto in inverno. Pensi che sia così lo stesso per te?

“Il primo aspetto positivo oggi è che nulla è andato storto, tutto è andato come programmato. È sempre un rischio mandare in pista una macchina di fronte a così tante persone, ci può sempre essere un problema, ma la macchina oggi è andata bene, ho potuto spingere un pochino, nelle curve. Ho potuto dare i primi feedback agli ingegneri per migliorare alcune cose in vista di domani per il filming day, prima di andare in Bahrain dove capiremo come la vettura si comporterà”.

Quanti chilometri hai completato al simulatore durante l’inverno e quanto è vicino il simulatore all’esperienza reale?

“Per quanto riguarda il simulatore, ho fatto 4/5 sessioni e generalmente fai circa cento giri per simulazione. La preparazione è andata positivamente, non solo al simulatore, ma abbiamo fatto anche molti meeting con gli ingegneri. Sostanzialmente abito a Maranello dalla seconda settimana di gennaio, iniziando ad essere coinvolto con gli ingegneri a Maranello un po' prima rispetto agli scorsi anni. È chiaro nelle nostre menti che vogliamo migliorare, dove dobbiamo concentrarci. È stata una pausa invernale positiva per noi, senza problemi. Ora dobbiamo eseguire il piano che abbiamo in mente per il Bahrain”.

Come sta procedendo il rapporto con Vasseur fino a questo momento?

“Fino ad ora tutto bene. Ovviamente non è passato molto tempo, meno di due mesi. Potete immaginare come incontrare più di mille persone, capire come lavora il team, senza neanche aver avuto l’opportunità di fare una gara insieme sia complesso. Dobbiamo dare tempo a Fred, ma ovviamente ha già iniziato a osservare. Rispetto molto ciò che Fred ha fatto in passato prima di arrivare in Ferrari, sono certo che ci darà elementi per migliorare e progredire andando nella giusta direzione".

La nuova Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Ferrari è un ambiente di che metta pressione. Arrivi in questa stagione dimostrando che puoi mettere la macchina in pole position, che puoi vincere gare, come lo scorso anno. Questo cambia qualcosa e nel tipo di fiducia che hai?

Mi sento fiducioso. L’anno scorso ho concluso la stagione con idee chiare su cosa volessi migliorare e su dove volessi fare uno step in certe aree. Come pilota, ho lavorato molto durante l’inverno per arrivare a questa stagione preparato nel miglior modo possibile, sono convinto che posso essere un pilota migliore. L'anno scorso ho avuto un po' di successo ed è vero che non è stata una stagione facile, ma anche in una stagione non facile sento di aver vinto una gara, fatto molti podi, tre pole con una macchina con cui forse non ero al meglio. Quindi, so che non appena quest'anno troverò il mio ritmo e una buona finestra di comfort nella macchina, sarò in grado di fare cose molto buone. Quindi, potete immaginare che sono entusiasta di ciò che verrà, di ciò che potrà venire quest'anno e di ciò che potrò fare come pilota".

Il porpoising sarà ancora un problema?

“Dopo l'esperienza dell'anno scorso, non si è mai sicuri al 100% del porpoising. È un fenomeno così strano o difficile da controllare. Vedremo quando correremo qui in questi giorni e in Bahrain, lo terremo sotto controllo. Perché ormai fa parte di queste auto e le norme FIA dovrebbero aiutarle, ma non si è mai sicuri al 100%. Con queste auto può succedere di tutto.”.

In cosa devi migliorare per lottare per il campionato del mondo?

"Quando si guida per la Ferrari e quando si è competitivi come ovviamente lo sono io, l'obiettivo della stagione deve essere quello di lottare per il campionato del mondo e di provare a vincere. Questo è il mio obiettivo. Questo è nella mente non solo mia ma di tutta la squadra. Ma guardando più a breve termine, è chiaro che se si vuole essere campioni del mondo, bisogna essere il miglior pilota e la migliore squadra. Io mi concentro su questo aspetto a breve termine. Cosa posso fare? Cosa può fare la squadra per diventare una squadra migliore, la migliore in griglia e il miglior pilota in griglia? Ho in mente cose molto chiare. Quando ho iniziato la pausa invernale, ho pensato di lavorarci su e poi ovviamente di provare a realizzarle quest'anno e sento che farò del mio meglio. Qualunque cosa accada quest'anno, mi sento ovviamente più sicuro dopo l'anno scorso. Mi sento più capace, più preparato. So come si combatte nelle zone alte della classifica, so cosa devo fare e mi sento pronto. Ma dico sempre la stessa cosa. Tutti vogliono vincere, tutti sono pronti. Quello che conta è il dopo. Una volta iniziata la stagione, come si può rimanere fedeli alle proprie ambizioni e ai propri obiettivi a breve termine?"

La Ferrari SF-23 con il numero di gara di Sainz. Photo by: Ferrari

Puoi darci maggiori dettagli su ciò che vuole migliorare?

"Sicuramente ci sono cose che voglio migliorare. Tanto per fare un esempio, mi è mancata un po' di costanza, uno dei miei punti di forza come pilota. Qualunque sia stata la ragione, non ho avuto il feeling con la macchina, non mi interessa. Ho abbandonato un po' quella costanza che mi ha reso così forte negli anni della McLaren e nel mio primo anno con la Ferrari. Ma poi ci sono molte altre cose: l'interazione con la squadra e la capacità di reagire mentalmente alle cose, lo stile di guida, per il quale mi sono sicuramente impegnato molto durante l'inverno. La mentalità, l'approccio, alcune cose che sono disposto a cambiare dopo alcuni anni in cui sento di aver fatto ottimi passi avanti nella mia carriera in F1. Ma se vuoi farne altri, devi continuare a sfidare te stesso, e io ho sfidato me stesso a farli. Ovviamente non li renderò pubblici e non fornirò dettagli su di essi perché è tutto molto personale nella mente dei piloti. I miei ingegneri li conoscono. Le persone che mi circondano le conoscono. Sono stato abbastanza aperto al riguardo, ci sto lavorando e vedremo come andrà".

Hai lavorato con il team per adattare la vettura al suo stile di guida?

"No, e mi sembra anche che l'anno scorso la tendenza da parte delle persone fosse quella di dire che la macchina andava nella mia direzione. Non è vero. Ora dirò, e lo dirò molto apertamente, che una vettura di F1 non si sviluppa verso un pilota o l'altro. Una vettura di F1 si sviluppa per essere più veloce. Il mio compito come pilota è quello di dare indicazioni sui punti deboli della vettura. Si tratta di un confronto con i dati. Io fornisco questo feedback. Il team lo riceve. Charles dà lo stesso feedback. Il team conferma con i dati, ci lavora e si spera che la macchina sia più veloce. È quello che stiamo cercando di fare anche quest'anno. Onestamente, l'unica cosa che mi interessa è che la macchina sia veloce. Per il resto, l'anno scorso ho vissuto momenti difficili. Avevamo una macchina che richiedeva uno stile di guida molto specifico. Anche in quei momenti, mi sono adattato e ci sono riuscito - un po' troppo tardi per i miei gusti - ma mi sono adattato. Anche quest'anno l'obiettivo è partire meglio e adattarsi a qualsiasi vettura".

Le sessioni al simulatore hanno rivelato qualcosa di nuovo su come si comporterà la vettura?



"No. Non ci saranno grandi differenze su queste auto. Per me le auto sono solo un'evoluzione dell'anno precedente. Ovviamente, tutti gli aspetti che si vogliono migliorare sono legati alla vettura dell'anno scorso. È vero che l'innalzamento del fondo ha l'effetto di rendere la macchina più lenta, ma tutti hanno lavorato duramente durante l'inverno per migliorare o recuperare la perdita che quella modifica al fondo comporta. È vero che le regole sono molto restrittive e non permettono agli ingegneri di lavorare molto sulle vetture. Ma la macchina nel simulatore mi sembra vicina a quella dell'anno scorso. Già oggi in pista, anche se ho fatto un giro e mezzo, due giri di spinta, mi sembra molto vicina. Quindi non mi aspetto grandi differenze per quanto riguarda la maneggevolezza o il feeling della vettura".

Quanti giri ci vorranno per sentirsi a proprio agio con la macchina?

"Non so esattamente il numero. Ma oggi, per esempio, ho spinto. Ho chiesto a Charles: 'Va tutto bene?', 'Sì, va tutto bene'. I freni e la macchina hanno un buon feeling. Sono uscito e ho spinto. Cerco di sentire qualcosa e già si può dare un piccolo feedback, ma da oggi ad estrarre il massimo e a mettere la macchina al limite, c'è ancora molto da fare. Domani inizieremo ad avvicinarci al limite, ma fino al Bahrain, dove si potranno usare pneumatici da gara e non quelli demo, si farà fatica a sentire le carenze o i punti della macchina in cui è necessario migliorare".