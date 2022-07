F1 | Sainz: “La lotta con Charles non ha influenzato quella con Max”

Vincitore a Silverstone domenica scorsa, Carlos Sainz Jr. è arrivato in Austria rinvigorito e pronto a confermarsi. Ci ha provato nella Sprint Race al Red Bull Ring, dove nelle prime fasi di gara ha battagliato con un imprendibile Max Verstappen prima e con il compagno di squadra Charles Leclerc poi, per “accontentarsi” alla fine del terzo gradino del podio.

Il pilota Ferrari, ritrovato dopo alcuni weekend sottotono, si è mostrato in grande forma già alla prima curva, in cui alla partenza ha provato a insidiare il poleman e leader del mondiale. Nulla da fare però, perché Verstappen aveva un ritmo indiavolato che gli ha permesso di tentare la fuga. Questa è riuscita grazie anche alla battaglia ingaggiata proprio da Sainz e dal suo compagno di squadra. Scambi di posizione che hanno lasciato con il fiato sospeso hanno caratterizzato i giri iniziali. È stato poi il monegasco ad avere la meglio sopravanzando il vicino di box in maniera decisa e dettando il ritmo.

Il madrileno non ha potuto far altro che accodarsi a Charles cercando di tenere il ritmo. Missione impossibile a partire da un certo momento della gara, in cui il suo compagno di squadra è riuscito a prendere un buon margine, mentre Carlos ha faticato a stargli dietro. Lo spagnolo della Ferrari attribuisce la difficoltà a un surriscaldamento eccessivo delle gomme avvenuto per stare troppo dietro al monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Sono partito bene”, commenta Carlos Sainz al termine della Sprint Race. “Ho avuto un paio di lotte all’inizio, prima con Max in Curva 3 e poi con Charles di nuovo alla stessa curva ma un po’ più avanti nella gara. Va bene così, è stato divertente come deve essere, le gare sono così. Forse ho surriscaldato un po’ le gomme stando dietro a Charles, e quando ho dovuto alzare il piede per recuperare la mia gara è finita”.

Sainz si sofferma poi sulla lotta con Leclerc. Si sa, il compagno di squadra è sempre il principale avversario e i due piloti della Rossa oggi ne hanno dato prova. Questo ha di fatto consegnato a Verstappen una vittoria in solitaria, tuttavia, il pilota di Madrid non ritiene che il duello tra i due ferraristi possa aver influenzato in qualche modo il risultato finale: “La lotta con Charles è stata bella, molto divertente. Non so se questo possa aver influito nella lotta con Verstappen, la mia sensazione era che lui fosse molto in controllo oggi. Non eravamo molto più veloci. Quello che dobbiamo vedere è come riuscire a stare vicini a Max a inizio e a fine gara domani”.

Passo? “Il passo c’è, se sarà sufficiente per sorpassarlo in pista lo vedremo domani. Perché il passo per stare dietro di lui e restargli vicino lo abbiamo. Il problema è che per sorpassarlo devi essere più veloce e devi fare una strategia un po’ diversa. È qui che abbiamo un buon vantaggio per domani, perché abbiamo due macchine con cui possiamo lottare”.

Una volta archiviata la prima manche, è il momento di proiettarsi verso la gara vera e propria di domenica. In Austria si ha una doppia possibilità di lottare per la vittoria e Sainz non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. La Red Bull però ha mostrato un passo superiore e in Casa Ferrari si dovrà lavorare in vista della gara lunga per avvicinarsi: “Innanzitutto ci sarà bisogno di migliorare il passo perché Verstappen è sembrato molto forte in partenza e a inizio gara. Pian piano cominciavamo ad avvicinarlo e ad eguagliare il suo passo. Domani la gara sarà più lunga, avremo delle mescole diverse. Può succedere di tutto, l’importante è che saremo entrambi in lotta e faremo del nostro meglio per cercare di battere Max”.