F1 | Russell vince la Sprint di San Paolo davanti a Sainz

La garetta questa volta ha dato spettacolo: George Russell, scattato terzo al via della Sprint Race di San Paolo, vince alla conclusione dei 100 km dopo una dura battaglia con Max Verstappen che era andato al comando al giro 2 dopo aver infilzato la Haas di Kevin Magnussen che era a sorpresa in pole position.

Russell rompe la lunga attesa della Mercedes che coglie il primo successo stagionale con la W13: Verstappen ha cercato di reagire un paio di volte agli attacchi di George, ma poi si è dovuto arrendere alla superiorità dell'avversario. L'olandese ha sbagliato la scelta delle gomme puntando sulle medie che non hanno funzionato e il campione del mondo ha dovuto accontentarsi di un deludente quarto posto. Max ha concluso la gara con l'ala anteriore danneggiata durante il duro sorpasso di Carlos Sainz alla curva 1: il ferrarista era consapevole di aver un passo migliore e attaccato la Red Bull in staccata con un'azione decisa alla quale Verstappen non ha potuto replicare, strisciando la paratia laterale sinistra che poi è volata via rompendosi.

La Mercedes domani metterà due monoposto in prima fila perché l'ottimo Carlos Sainz dovrà arretrare di cinque posizioni scendendo in settima piazza per la sostituzione del motore. Lo spagnolo ha faticato a mandare in temperature le gomme, mai poi quando ha preso il passo ha rivelato una rossa in grado di lottare per le posizioni di vertice, segno che il Messico è stato un episodio negativo a se stante.

Lewis Hamilton e Guanyu Zhou sono sotto inchiesta per una irregolarità nella procedura di partenza: vedremo se il collegio dei commisari sportivi cambierà lo schieramento del GP di domani, ma aspettiamoci una gara ricca di spettacolo con valori che sono molto vicini fra Mercedes, Ferrari e Red Bull che domani non sbaglierà la scelta degli pneumatici.

Sergio Perez è finito quinto dietro al compagno di squadra: il messicano ha chiesto via radio la posizione di Max, per guadagnare un altro punto su Charles Leclerc oltre a quello che ha guadagnato: il muretto di Milton Keynes non gli ha risposto nemmeno.

Charle Leclerc non ha avuto un avvio brillante dalla decima posizione, ma ha chiuso sesto non lontano da Checo, e dopo aver acceso le gomme soft sulla F1-75 ha dato la sensazione che la rossa non avesse il solito degrado dando la sensazione che la Ferrari possa essere nella battaglia di domani.

La zona punti (a Russell sono andati 8 punti) ha premiato anche Lando Norris settimo con la McLaren e Kevin Magnussen ottavo con la Haas. Il danese, scattato dalla pole position, porta a casa un punticino che è prezioso nella lotta con l'AlhaTauri per l'ottavo posto nel Costruttori.

Sebastian Vettel partito da dietro con l'Aston Martin è arrivato nono: il tedesco si è preso un grande spavento per Lance Stroll che lo ha messo nell'erba sul rettilineo opposto: una manovra pericolosissima che è stata punita con 10 secondi di penalità. Il canadese perde il controllo quando vede il compagno di squadra.

Da segnalare anche il contatto fra le due Alpine nelle prime battute: Alonso è stato velleitario nel voler portare al francese un attacco all'esterno e, dopo un traversone, ha rotto l'ala anteriore contro la A522 di Esteban per cui è stato costretto a rientrare ai box per cambiare il muso.

Domani ci divertiremo: le gare a Interlagos sono sempre molto combattute. Mercedes sembra favorita, ma Ferrari e Red Bull sono pronte alla sfida...