F1 | Russell: "Un incidente grave? E' solo questione di tempo"

George Russell ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan, andate in scena sul tracciato cittadino di Baku. Il pilota della Mercedes, primo del resto del gruppo dopo Ferrari e Red Bull, ha patito un ritardo di 1"3 da Charles Leclerc, autore della pole position con la Ferrari F1-75.

Russell, terminate le qualifiche, ha ammesso di essere stato sorpreso del distacco patito dalla Rossa numero 16. La W13, a suo avviso, era ben bilanciata, ma in questo momento i primi due team del Mondiale hanno un passo ben differente rispetto al resto del gruppo.

"Mi sembrava di aver fatto un bel giro, in macchina mi sentivo bene. Però quando ho tagliato il traguardo è stato piuttosto sorprendente vedere che ero a 1"3 secondi da Leclerc che ha fatto la pole".

La stella del team che ha sede a Brackley, poi, ha concentrato i suoi concetti sui problemi che stanno rallentando la Freccia d'Argento. Stando a quanto affermato da Russell, Mercedes ha risolto il porpoising. A rendere tutto più difficile, però, è il bottoming, tanto da rendere molto difficile la guida ai piloti Mercedes e ad aumentare notevolmente i pericoli.

"Il bottoming è stato estremo. Siamo riusciti a risolvere il porpoising e ora siamo molto più vicini al suolo, potendo ottenere maggiori benefici aerodinamici. E' brutale essere sballottati in quel modo e riuscire a vedere a malapena dove frenare alla fine del rettilineo. Stiamo davvero rimbalzando tanto".

"Non credo che la nostra sia l'unica macchina che ha avuto quel problema. probabilmente almeno metà della griglia è nella nostra situazione e, cosa frustrante, probabilmente anche la Ferrari è sulla stessa barca, ma in qualche modo riesce a far funzionare la macchina. Quindi tutti stanno cercando di risolvere questi problemi".

"Credo che sia solo questione di tempo prima che si verifichi un grave incidente. Tanti di noi riescono a malapena a tenere la vettura dritta su questi dossi. Si può vedere anche in curva come queste macchine siano vicine al terreno. Anche le F2 sono nella medesima situazione, solo che con il tipo di vetture che guidiamo oggi avere così tanti sobbalzi non è certo ideale".

"Non è il massimo far andare ai 300 all'ora le monoposto di oggi con questo suolo. E' una ricetta perfetta per fare in modo che avvenga un disastro. Non credo che potremo sostenere questa situazione per tre anni o per il tempo in cui dovremo attendere soluzioni".

Russell si aspetta che vengano presi provvedimenti a breve termine, perché la situazione - soprattutto su piste dalle determinate caratteristiche - si fa molto pericolosa per i piloti.

"Quello che accade è una limitazione alla sicurezza. Anche Ferrari e Red Bull hanno quei problemi, soprattutto la Ferrari. Si vede chiaramente che tutti lottano per migliorare la sicurezza, non le prestazioni. Ma come dicevo, si fa fatica a capire quale sia il punto di frenata, perché la macchina saltella tantissimo, rimbalza sull'asfalto".

"Non è una posizione comoda in cui trovarsi. Anzi, è decisamente pericoloso. E non è una cosa necessaria. In alcuni casi le gomme non sono più a contatto con il terreno e quindi, come ho detto, è solo questione di tempo prima che si verifichi qualcosa di brutto".