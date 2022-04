F1 | Russell: "Sembriamo dietro anche ad AlphaTauri e Alfa Romeo"

Dopo la tre giorni di test in Bahrain c’era molta attesa per vedere come si sarebbe comportata la Mercedes W13 sul tracciato di Sakhir al primo weekend della stagione. Le criticità emerse la scorsa settimana, purtroppo per il team otto volte iridato, si sono confermate anche in questo venerdì di libere.

La W13 Evo, svelata proprio prima della seconda sessione di test e caratterizzata da un disegno estremo delle pance, sembra ancora una monoposto acerba e sia George Russell che Lewis Hamilton hanno faticato a domarla.

Il nuovo acquisto del team della Stella ha chiuso la seconda sessione di Libere con il quarto tempo ed un gap dal crono firmato Max Verstappen di quasi 6 decimi, mentre per trovare il sette volte campione del mondo si deve addirittura scendere sino al nono posto della classifica dei tempi alle spalle di Mick Schumacher.

Al termine di questo primo venerdì della stagione la delusione sul volto di George Russell è tanta. Il talento inglese ha ammesso candidamente come la W13 sia ancora lontana dalla maturità e con molte problematiche da risolvere, specie per quel che riguarda il passo gara.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Credo che sia chiaro che non siamo al livello che vorremmo. Abbiamo fatto qualche progresso riguardo ad alcuni problemi, ma il passo per il momento non c’è”.

Il campione 2018 della Formula 2 ha poi lanciato un messaggio inquietante. Secondo Russell il passo della Mercedes è allo stesso livello di quello di team molto meno blasonati come AlphaTauri ed Alfa Romeo. Sarà pretattica?

“Dobbiamo esaminare attentamente i dati stasera per capire perché stiamo faticando così tanto. Siamo molto lontani dal passo di Red Bull e Ferrari, e sembra che siamo allo stesso livello, se non dietro, ad AlphaTauri ed Alfa Romeo”.

Russell, infine, ha sottolineato come il quarto crono ottenuto nella giornata odierna sia da prendere con le pinze e come il distacco in qualifica da Red Bull e Ferrari sia ben più ampio dei 6 decimi visti oggi.

“Il quarto tempo sul giro secco non si deve interpretare con troppa attenzione perché non sono prove rappresentative. Siamo un secondo più lenti dei nostri rivali. Forse esaminando in maniera più approfondita potremo capire il perché, ma da parte mia non sono assolutamente contento della vettura al momento. C’è molto lavoro da fare”.