Russell: per gli allibratori sarà una minaccia per Bottas

George Russell sarà il quarto pilota a disputare una gara del campionato Mondiale di Formula 1 con una Mercedes ibrida. Un’opportunità che hanno avuto solo Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Valtteri Bottas, e che aggiunge molto interesse al weekend di Al Sakhir, che nelle previsioni doveva essere una passerella del campione del Mondo.

Invece, dopo ben tredici anni Hamilton non sarà in pista in una tappa del Mondiale di Formula 1, bloccato dal test positivo al Covid.

Per Russell la giornata di martedì è stata ad altissima tensione, in attesa di una chiamata di Toto Wolff arrivata solo nel tardo pomeriggio. Una chiamata senza un grande anticipo, ma sufficiente a preparare il weekend nel modo corretto, sedile, posto guida, un minimo di briefing con lo staff tecnico ed una tuta fatta su misura nei suoi nuovi colori.

Nel paddock, e non solo, c’è moltissima curiosità in vista dell’esordio di questo tandem inedito, e la domanda è fin troppo ovvia: cosa riuscirà a fare George?

C’è chi sostiene che i trapianti in questa Formula 1 non siano semplici come anni fa e che un pilota ha bisogno di un minimo di adattamento che non è detto coincida con il tempo a disposizione in un weekend di gara.

Ma c’è anche chi sostiene che Russell sarà in grado di adattarsi molto velocemente, e che potrebbe tirare un brutto scherzo anche allo stesso Bottas.

Per i bookmaker Russell è terza forza. Ma…

In attesa delle prime classifiche qualche indicazione c’è già e sono gli immancabili bookmakers, che soprattutto in Gran Bretagna seguono con grandissima attenzione le vicende di ogni disciplina sportiva su cui accettano scommesse.

Ebbene, chi rischia di suo nel concedere un pronostico indica George Russell come un buon candidato al successo nel Gran Premio di Al Sakhir, con una quota di 3,75.

Solo Max Verstappen (2,50) e Bottas (2,87) hanno quotazioni più basse, mentre il primo degli ‘altri’ è Sergio Perez, pagato 26,00.

Anche nelle quotazioni per la pole position Russell è terzo con la medesima quota, ma a cambiare è il nome del favorito, in questo caso Bottas (pagato 1,80) con Verstappen a 3,50.

In forma (ovviamente) anonima, è emersa ieri anche una scommessa fatta da un appassionato qualche istante dopo la notizia della positività di Hamilton.

Ipotizzando il passaggio di Russell in Mercedes, il velocissimo scommettitore ha piazzato 1 sterlina sulla sua possibilità di vedere George sul podio del Gran Premio di Al Sakhir, ma la quota (ben 1000 a 1) era ancora riferita alla chance che potesse ottenere il risultato con la Williams.

Se Russell domenica terminerà la gara nella top-3, non sarà di certo l’unico a festeggiare…