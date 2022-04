F1 | Russell: "Nessun rancore con Lewis, lavoriamo per crescere"

Dopo aver dominato la scena dal 2014 al 2021, per la Mercedes la stagione 2022 è iniziata in modo inatteso. Il team otto volte campione del mondo ha schierato in pista una monoposto ad effetto suolo, la W13, che soffre eccessivamente di porpoising e sembra al momento ancora acerba.

Lewis Hamilton e George Russell non sono ancora riusciti a domare la “diva” e nei primi tre appuntamenti dell’anno non sono mai stati in grado di lottare né in qualifica né in gara.

Nonostante questi problemi, entrambi i piloti del team otto volte iridato sono riusciti ad andare a podio contro ogni previsione. In Bahrain è stato Lewis Hamilton a conquistare la terza piazza, alle spalle di Charles Leclerc e Carlos Sainz jr., complice il ritiro di entrambe le Red Bull nelle battute conclusive della gara, mentre in Australia è stato George Russell ad approfittare del KO di Max Verstappen a 20 giri dal termine per ottenere il primo podio con i colori Mercedes.

Russell adesso occupa la seconda posizione in classifica, un risultato definito pazzesco subito dopo la gara, ed ha ammesso come al momento non gli interessi più di tanto la lotta interna con il suo compagno di team.

“Ovviamente tutti voglio stare davanti al proprio compagno di squadra, ma io e Lewis non siamo interessati a lottare per la quinta e la sesta posizione. Vogliamo lavorare insieme per recuperare il gap da chi ci precede”.

“Non c’è alcun rancore se lui finisce davanti a me o viceversa. Al momento stiamo guardando ad un quadro più ampio. Dobbiamo cercare di raggiungere Ferrari e Red Bull perché siamo qui per vincere”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Se si guarda all’attuale stato delle cose sembra difficile che la Mercedes possa davvero inserirsi nella lotta per il titolo quest’anno, ma con 20 gare ancora mancanti qualora i tecnici di Brackley dovessero riuscire a trovare il bandolo della matassa, allora tutto potrebbe cambiare.

Russell ha sottolineato come la costanza di risultati ottenuti sino ad ora possano permettere alla Mercedes di non perdere le speranze, ma è consapevole che prima di avere tra le mani una W13 competitiva servirà tempo.

“Mi piacerebbe dire che abbiamo compiuto dei progressi, ma se guardiamo i tempi sul giro è evidente che non abbiamo colmato il gap da chi ci precede. Sappiamo che ci aspetta molto lavoro da fare, ma sono fiducioso”.

“Sappiamo qual è il potenziale della vettura e dobbiamo impegnarci per estrarre tutte le prestazioni. Questo non è un processo che si realizzerà da un giorno all’altro, non accadrà già dalla prossima gara, ma col tempo ci riusciremo”.

“Al momento se continueremo ad ottenere questi risultati potremo restare in corsa. Penso che sia stato un inizio di stagione rispettabile se guardiamo a come siamo riusciti ad ottimizzare la nostra mancanza di prestazioni”.