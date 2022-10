F1 | Russell: le scuse a Sainz dopo una gara da incubo

Per George Russell quella di Austin è stata una gara da dimenticare. Il pilota della Mercedes ha mandato in testacoda il poleman Sainz alla curva 1, procurando sulla Ferrari dello spagnolo danni sufficienti per costringerlo al ritiro.

Russell ha poi ricevuto una penalità di cinque secondi per aver causato la collisione e dopo il contatto ha subìto danni all'ala anteriore che gli hanno impedito di sentirsi a proprio agio per tutta la corsa.

Alla fine si è classificato quinto, con la piccola consolazione di aver fatto segnare il giro più veloce dopo una sosta tardiva ai box per montare nuovi pneumatici.

"Innanzitutto mi scuso con Carlos", ha detto quando Motorsport.com gli ha chiesto dello scontro. "Sono già andato a trovarlo”.

"Quando stavo attaccando alla curva 1, e ho visto che era all'esterno di Max, mi aspettavo lui che cercasse di tenerlo all'esterno. Non appena ho capito che stava cercando di tagliare all’interno avevo già impostato la staccata e il contatto era inevitabile”.

"Se si fosse tenuto all'esterno di Max di sicuro non ci saremmo toccati perché stavo lottando con Lewis, non con le auto davanti a me. Come ho già detto, me ne faccio una ragione. Non c'è molto altro da dire".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, il resto delle auto alla partenza Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo il contatto Russell non ha più avuto lo stesso feeling con la vettura e nonostante inizialmente pensasse che non ci fossero molti danni sulla sua W13 si è ritrovato a non avere più ritmo.

"Inizialmente pensavamo che non ci fossero molti danni, ma devo dire che oggi è stata probabilmente la peggior domenica dell’anno".

"Non ero in grado di tenere il ritmo. Spero che quando esamineremo la vettura troveremo un danno maggiore di quello che ci aspettiamo. Non appena mi sono reso conto di essere fuori dalla portata di Checo e Charles l’unica cosa che potevo fare era portare a casa la macchina".

"Il bilanciamento era incoerente. Le condizioni erano difficili. L'unica cosa strana della gara è che il mio stint centrale è stato relativamente competitivo quando ero dietro a Checo e Charles. Ero proprio dietro di loro, nel raggio d'azione del DRS per un certo numero di giri. Nel primo e nell'ultimo stint non andavo da nessuna parte".

Toto Wolff ha confermato che dopo la gara il team ha scoperto che l'ala di Russell era effettivamente danneggiata.

"Credo che il contatto in curva 1 sia stato un incidente di gara", ha detto. "È stato un peccato aver ricevuto la penalità, ma dobbiamo accettarla”.

“Abbiamo appena visto l'ala anteriore ed ha riportato un danneggiamento importante non solo nella parte terminale dell'ala anteriore, ma anche quella inferiore che è quella più critica dal punto di vista aerodinamico".