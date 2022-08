F1 | Russell: "Le hard? Non c'era modo che funzionassero"

Mister costanza si è confermato anche a Budapest. George Russell ha concluso sul terzo gradino del podio un GP di Ungheria che l’ha visto protagonista al sabato quando, tra lo stupore generale, è riuscito a conquistare la prima pole in carriera con un giro perfetto.

Il pilota della Mercedes è riuscito nelle prime fasi di gara a tenere alle sue spalle le Ferrari di Carlos Sainz jr. e Charles Leclerc, e quando il monegasco è salito in seconda posizione i due hanno dato vita ad una spettacolo entusiasmante.

Russell, con gomme soft ormai andate, si è difeso come un leone dagli attacchi di Leclerc ed il pilota della Ferrari, scattato su gomme medie ben più adatte alle temperature fresche del tracciato, ha dovuto inventare un sorpasso capolavoro per conquistare il comando della gara.

Alla fine il talento inglese non ha avuto modo di confermare la prima posizione di partenza chiudendo in terza piazza alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma con questo risultato ha consentito al team di Brackley di portare entrambe le vetture a podio per la seconda gara consecutiva.

“Ho vissuto emozioni contrastanti, ma abbiamo corso in condizioni incredibilmente difficili” ha dichiarato Russell una volta concluso il GP.

“Ci sono stati leggeri scrosci di pioggia per tutta la gara in diversi punti del tracciato. Quando mi sono schierato sulla griglia di partenza piovigginava e avevamo le gomme morbide. In quel momento ho pensato che fosse fantastico perché tutti quelli intorno a me avevano le medie”.

"All’inizio è stato un po' difficile all'inizio ma sono riuscito a prendere un po' di vantaggio da chi mi seguiva. Purtroppo la pioggia è cessata lentamente e chi ci seguiva con le medie ci ha raggiunto. Abbiamo dovuto reagire e rientrare ai box abbastanza presto, ma è stata la decisione giusta".

George Russell, Mercedes-AMG, 3° posizione, solleva il suo trofeo Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Di sicuro il terzo posto non ha soddisfatto un Russell affamato di risultati ben più prestigiosi ed è stato lo stesso George ad ammetterlo.

“L’ultimo stint, quando è tornata la pioggia ed avevo gomme medie molto usurate, è stato difficile. La pista si stava raffreddando e ogni tanto cadeva qualche goccia di pioggia. È stato impossibile difendersi da Lewis e davvero difficile tenere a bada Carlos che montava le, ma come squadra abbiamo fatto tutto per le giuste ragioni".

Russell ha poi parlato di quanto compiuto dalla Ferrari con Charles Leclerc. La scelta di montare le gomme dure ha stupito il pilota della Mercedes che si è detto dispiaciuto per il monegasco, ma ha sottolineato come il team abbia capitalizzato al massimo l’errore strategico del team di Maranello.

"Credo che Charles e Max siano ancora in vantaggio per quanto riguarda il ritmo puro. Io e Max avevamo strategie identiche, quindi dobbiamo vedere dove era più veloce. Probabilmente aveva un decimo e mezzo o due decimi su di me. Poi la Ferrari è passata alle dure ed è stata una scelta un po' strana”.

“In queste condizioni non c'era modo di far funzionare le hard. Mi dispiace per Charles perché ha fatto un lavoro straordinario per tutta la stagione, ma queste sono le corse e come squadra dobbiamo sfruttare ogni occasione".

Russell, che al momento occupa la quarta posizione in campionato con due punti di vantaggio su Sainz, ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal team per risolvere i problemi che hanno condizionato le prestazioni della W13 ad inizio stagione.

"Abbiamo ottenuto la pole position e un doppio podio. Stiamo facendo progressi e sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti. Torneremo dopo la pausa estiva ancora più concentrati e cercheremo di lottare per alcune vittorie".