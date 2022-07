F1 | Russell: "In pole dopo il peggior venerdì dell'anno"

Che George Russell fosse un mago del giro secco lo si era capito già negli scorsi anni, quando alla guida della Williams riusciva spesso ad entrare in Q2 se non in Q3. Oggi, però, il talento inglese ha realizzato un vero e proprio giro perfetto ed ha portato a casa, in modo del tutto inatteso, la prima pole in carriera.

1’17’’377. È stato questo il crono ottenuto da Russell sul tracciato dell’Hungaroring. Un tempo ottenuto grazie a tre settori perfetti, ma non i più veloci in assoluto.

Il pilota della Mercedes, infatti, è riuscito a migliorare i propri parziali nel T1, nel T2 e nel T3 e quando è transitato sul traguardo ha rovinato la festa a Carlos Sainz jr., che ormai pregustava la seconda pole in carriera, per appena 44 millesimi.

Russell ha così portato una ventata d’aria fresca nel box Mercedes in una stagione dove il team otto volte campione del mondo si trova alle prese con una W13 fino ad ora mai al livello di Ferrari e Red Bull.

Quanto fatto da Russell, tra l’altro, stride con le difficoltà patite da Lewis Hamilton. Sin da ieri il sette volte iridato ha faticato a trovare il feeling con la sua monoposto ed oggi ha chiuso la sessione con il settimo tempo dopo aver abortito l’ultimo tentativo a causa di un problema al DRS.

“È davvero una sensazione incredibile” ha dichiarato un entusiasta Russell una volta abbandonato l’abitacolo della sua monoposto. “Ieri abbiamo avuto probabilmente il peggior venerdì della stagione e tutti ieri sera hanno lavorato tantissimo”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Russell, a differenza del suo compagno di squadra, non ha accusato alcun problema sulla sua monoposto ed è riuscito a far danzare la W13 in modo impeccabile tra le curve del tracciato ungherese.

“Non sapevo che direzione prendere ma poi, all’ultimo giro, ho affrontato in modo eccezionale curva 1 e curva 2 ed ho visto che continuavo a migliorare il tempo. Ho tagliato il traguardo, ho guardato lo schermo ed ho visto che ero in pole. È stata una sensazione incredibile”.

“Non so se la Mercedes sia tornata. Dobbiamo esaminare il tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo. Abbiamo qualche idea, ma non so come abbiamo fatto ad essere così forti in qualifica”.

In casa Ferrari di sicuro non ci si attendeva di vedere una Mercedes in pole ed adesso nel box del team di Maranello ci si chiede quanto sarà dura passare la W13 in gara.

“Il passo gara è totalmente un’incognita perché abbiamo rivoluzionato completamente la vettura rispetto a ieri. Le condizioni sono cambiate, oggi c’è più fresco, mentre al venerdì con alto carico di carburante il nostro passo è stato pessimo”.

“Di solito siamo più forti nel passo gara che nel giro secco. La Ferrari è andata molto bene al venerdì, noi dovremo attaccare. Oggi, però, è stata una giornata speciale”.