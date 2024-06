F1 | Russell in pole a Montreal con lo stesso tempo di Verstappen!

Incredibile! George Russell ha conquistato la pole position nel GP del Canada con uno strepitoso tempo di 1'12"000 ottenuto nel primo run della Q3 con un treno di gomme soft usate. L'inglese si è guadagnato la seconda partenza al palo della carriera (la precedente l'aveva ottenuta in Ungheria nel 2022) siglando la prestazione prima di Max Verstappen che ha fermato i cronometri nello stesso tempo al millesimo. La F1 rivive un fatto sensazionale che si era già verificato nel 1997 quando a Jerez nella gara valida per il GP d'Europa che doveva aggiudicare il mondiale. All'epoca erano stati addirittura tre i piloti a siglare l'ex aequo: Jacques Villeneuve (in pole) con Michael Schumacher e Heinz Harald Frentzen.

La novità di Montreal è che torna in auge la Mercedes con la vituperata W15: l'inglese se l'è giocata in maniera straordinaria, perché il pubblico si aspettava Lewis Hamilton battere il record delle pole all'isola di Notre Dame. Il sette volte campione del mondo, invece, è solo settimo anche se solo a 280 millesimi dal più giovane compagno di squadra. Lewis non è riuscito ad accendere le gomme con il treno di soft nuove, per cui il tempo lo ha firmat come George con le copeture usate.

Max Verstappen non si dispera: il campione del mondo, consapevole di avere per le mani una Red Bull che non è più la monoposto imprendibile, si è arrampicato in prima fila. Il talento dell'olandese anche questa volte ha fatto la sua parte, anche se domani dovrà sudare le proverbiali sette camicie per tenere a bada le McLaren di Lando Norris, terzo a 21 millesimi, e di Oscar Piastri, quarto a un decimo.

Sulla consistenza della Mercedes in gara nutriamo qualche dubbio, ma sia certi che la sfida di Max con le McLaren sarà sul filo del rasoio. Eccellente la prestazione di Daniel Ricciardo quinto con la Racing Bulls: l'australiano, poco dopo il comunicato della squadra di Faenza che ufficializzava il rinnovo di Yuki Tsunoda, ha tirato fuori gli attributi e ha rifilato più di tre decimi al compagno di squadra giapponese che è ottavo in griglia.

In crescita le Aston Martin: Fernando Alonso è sesto con la AMR24 a ridosso dei primi, mentre Lance Stroll non ha saputo sfruttare l'unico treno utile ed è finito nono davanti alla Williams di Alexander Albon, ultimo nella Top-10. Del resto il canadese aveva toccato il muro e la squadra lo ha rispedito fuori visto che non aveva danni se non al cerchio: era inevitabile che perdesse fiducia...

E la Ferrari? Non esce dalla Q2! Clamoroso: Charles Leclerc, undicesimo, e Carlos Sainz, dodicesimo, restano a bocca a asciutta. I due piloti del Cavallino hanno lamentato la mancanza di grip e non si capisce perché nell'ultimo run della sessione di mezzo i due ferraristi siano stati mondati in pista con un treno di soft usate. Una scelta suicida nel momento in cui il passaggio del turno si è giocato sulla soglia dei millesimi: Charles ha pagato 32 millesimi con una SF-24 che non è mai parsa competitiva. Sainz ha commesso un errore nel finale e lo ha pagato in modo molto pesante.

La sensazione è che la Ferrari non sia riuscita a estrarre il potenziale che c'era nella macchina, spegnendo l'entusiasmo che si era accesso dopo il successo di Monaco. Basti dire che Logan Sargeant autore di una qualifica convincente con la Williams è arrivato ad appena otto millesimi dalla rossa dello spagnolo. E' evidente che c'è qualcosa che non ha funzionato come avrebbe dovuto per la squadra di Maranello.

In 14esima posizione c'è un Kevin Magnussen che ha tratto il meglio dalla Haas, sistemandosi davanti all'Alpine di Pierre Gasly che si è tolto il gusto di mettere l'Alpine in Q2.

Sergio Perez per la seconda volta di fila non esce dalla Q1 con la Red Bull: il messicano, fresco di rinnovo contrattuale, paga quasi un secondo dal compagno di squadra e finisce la prima tagliola al 16esimo posto. Checo è parso furioso per come la quadra l'ha mandato in pista in ritardo con il secondo treno di gomme nuove, ma la prestazione di Perez non è stata adeguata alle aspettative, per cui aveva ben poca responsabilità da scaricare.

Valtteri Bottas è 17esimo con la Sauber: il finlandese riesce a fare meglio di un deludente Guanyu Zhou, ultimo, ma fortemente condizionato dai due botti nelle prove libere: il cinese si è accontentato del 20esimo posto in griglia per scongiurare il rischio di fare altri danni...

Esteban Ocon non ha trovato il giusto bilanciamento dell'Alpine e conclude 18esimo davanti a un Nico Hulkenberg che non è mai riuscito ad accendere le gomme della sua Haas per cui è rimasto 19esimo.