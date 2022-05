F1 | Russell: "In gara possiamo giocarcela con la Ferrari"

Le qualifiche di Barcellona hanno rappresentato una boccata d’aria fresca per la Mercedes. Il team otto volte iridato, infatti, è giunto in Spagna con molti dubbi relativi al progetto W13 ed un corposo pacchetto di aggiornamenti che sembra abbiano dato l’esito sperato.

Su un tracciato che mette alla frusta le caratteristiche di ogni progetto, i tecnici di Brackley hanno visto le vetture affidata a Lewis Hamilton e George Russell ritrovare finalmente un pizzico di quella competitività mancata nei primi appuntamenti stagionali.

Il sette volte campione del mondo, però, anche in questa sessione si è dovuto arrendere all’esuberanza del nuovo arrivato.

Russell, vero e proprio mastino sul giro secco, ha chiuso la sessione con il quarto crono in 1’19’’393 rifilando due decimi al suo compagno di squadra ed una volta giunto davanti ai microfoni dei media ha sottolineato i progressi compiuti dal team.

“È stata la prima volta in tutta la stagione dove siamo stati nelle zone alte della classifica nel Q2”, ha dichiarato l’inglese che ha voluto evidenziare il terzo e quarto crono ottenuti da lui ed Hamilton nel secondo turno.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Chi si aspettava di vedere un Russell entusiasta del risultato odierno, però, è rimasto deluso. George, infatti, ha affermato di non aver realizzato un giro eccellente perché gli pneumatici non erano in temperatura.

“Ho chiuso con il quarto tempo, un risultato abbastanza buono anche se come prestazione siamo ancora lontani da Charles. Penso che il mio giro non sia stato nulla di speciale, le gomme non erano nella corretta finestra di esercizio”.

Prima di congedarsi dai media, però, Russell ha lanciato un avvertimento alla Ferrari. Secondo l’inglese in gara le Mercedes W13 potranno dare filo da torcere alle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre riuscire a tenere il passo di Max Verstappen sarà ben più complicato.

“Dovremmo andare meglio in gara rispetto alla qualifica e potremo giocarcela almeno contro la Ferrari. Penso che Max sarà troppo veloce per noi”.