F1 | Russell: "Il contatto con Pérez? Le regole sono chiare..."

Il Gran Premio di Francia ha regalato belle emozioni fino all'ultima curva nella lotta per il podio, sul quale è salito con grande merito George Russell.

Gara molto consistente quella del britannico, protagonista di un duello ruota a ruota contro Sergio Pérez risoltosi con la terza piazza conquistata con il coltello tra i denti dall'alfiere della Mercedes.

Fin dal via la W13 non ha avuto lo stesso ritmo di Red Bull e Ferrari, ma dopo l'uscita di scena di Charles Leclerc le cose sono cambiate, specialmente per i due sopracitati.

Dalle retrovie è risalito velocemente Carlos Sainz Jr. , che però - dopo averli superati - ha dovuto fermarsi per scontare una penalità di 5" e sostituire le gomme per arrivare fino alla fine senza rischiare.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Pérez e Russell avevano già dato vita ad una battaglia che ha pure fatto correre un brivido lungo la schiena di entrambi, quando alla chicane sul rettilineo del 'Mistral' l'inglese si è buttato all'interno della RB18, che ha chiuso la porta all'ultimo; il contatto ha costretto Pérez a tagliare la variante, rientrando tenendo la posizione.

Russell si è lamentato dell'episodio, ma la direzione gara ha ritenuto di non dove intervenire, per cui il terzo posto George se lo è dovuto sudare e prendere in pista.

Negli ultimi 5 passaggi, una Virtual Safety Car ha costretto tutti ad alzare il piede e qui si è materializzata l'occasione d'oro per lui, perché alla ripartenza Pérez ha avuto una esitazione, venendo sfilato dall'avversario.

George Russell, Mercedes-AMG, 3a posizione Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"E' stata una gara durissima, ho sudato un sacco e sono stanchissimo, ma avevamo un buon ritmo, anche se dopo la ripartenza dalla VSC faticavo a scaldare bene le gomme", rivela Russell a fine gara.

"Ho passato Checo, ma lui mi è stato addosso fino alla fine. E' stata una bella battaglia e sono contento di aver chiuso terzo".

Sulla carta non sembrava che la Mercedes potesse mettere i bastoni tra le ruote alla Red Bull, ma mentre Lewis Hamilton si è limitato a tenere salda una preziosissima piazza d'onore non avendo modo di raggiungere Max Verstappen, Russell con Pérez è riuscito a combattere, anche con ruotate come detto sopra.

"Avevo un ottimo passo, quando Sainz ci ha superato si è aperta l'opportunità di lottare con Pérez, ho visto che stava soffrendo".

"Alla chicane secondo me è stato evidente ciò che è accaduto, io ero all'interno e lui non mi ha lasciato spazio. Le regole sono chiare".

"Ad ogni modo, ho continuato a spingere e sono riuscito a regalare alla Mercedes il podio, il che è bello perché c'è anche Lewis con me".