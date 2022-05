F1 | Russell: "Gli ultimi giri? Una gara di sopravvivenza"

“Dovremmo andare meglio in gara rispetto alla qualifica e potremo giocarcela almeno contro la Ferrari. Penso che Max sarà troppo veloce per noi”. Così si era espresso ieri George Russell al termine della qualifica, non senza provocare un po' di scetticismo tra i fan della Rossa, ed il pilota inglese è stato di parola.

Partito benissimo al via, e salito subito in terza posizione, Russell ha condotto i 66 giri di gara in maniera impeccabile senza mai commettere alcuna sbavatura e togliendosi anche lo sfizio di tenere alle spalle Max Verstappen quando l’olandese stava impazzendo con il DRS che faceva le bizze.

Alla fine per Russell non c’è stato nulla da fare contro le Red Bull del campione del mondo e di Sergio Perez, ma la soddisfazione di aver chiuso sul terzo gradino del podio davanti alla Ferrari di Carlos Sainz jr. è stata enorme.

“Sarei felice di dire che la Mercedes è tornata, ma oggi ho fatto tutto quello che potevo. Max ha fatto un lavoro fantastico. Meritiamo di essere a podio. Abbiamo lavorato duramente e questo risultato è figlio di quanto fatto a Brackley e Brixworth”.

Russell ha poi fornito il suo privilegiato punto di vista nel corso del duello con Verstappen. Nonostante il pilota della Red Bull fosse nettamente più veloce, faticava ad attaccare la W13 numero 63 senza il DRS funzionante.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

George, inoltre, ci ha messo molto del suo nel difendersi da Max occupando la traiettoria interna di curva 1 all’ultimo momento e ritardando il più possibile la staccata. Una lotta che ha entusiasmato non solo il pubblico in pista ed a casa, ma anche lo stesso Russell.

“Ho cercato di tenere dietro le Red Bull e mi sono divertito in quei giri anche se non ci sono riuscito. Ad ogni modo sono contento del terzo posto, abbiamo raccolto molti punti”.

Un campanello d’allarme in casa Mercedes è però suonato nelle battute conclusive della gara quando il muretto box ha comunicato sia a Lewis Hamilton che a Russell di alzare il piede per evitare un ritiro. Il sette volte iridato ha visto svanire così un quarto posto che avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di una rimonta fantastica, mentre Russell, complice il margine superiore ai 10 secondi su Sainz, non ha avuto problemi nel mantenere la terza piazza.

“Gli ultimi giri sono stati molto complicati, è stata una gara di sopravvivenza. Sapevamo di avere un margine su chi ci seguiva e sono fiero di aver portato la macchina al traguardo in terza posizione”.