F1 | Russell: "Felice della fine dei circuiti ad alta velocità"

La stagione 2022 è stata fino ad ora avara di successi per la Mercedes. Il team otto volte iridato, infatti, non è riuscito ancora a vincere una gara in una stagione caratterizzata dalla rivoluzione regolamentare ed ha spesso faticato a tenere il passo di Red Bull e Ferrari.

Tuttavia, dopo aver lottato con il porpoising che ha afflitto la W13 nella prima parte dell'anno, la Mercedes sembra aver cambiato marcia andando sempre a podio in otto delle ultime nove gare.

L'ultima volta, a Monza, George Russell è riuscito a chiudere al terzo posto, nonostante la Mercedes abbia faticato a reggere il ritmo della Red Bull e della Ferrari su un tracciato ad alta velocità.

Russell ha ammesso che la Ferrari lo ha sorpreso con il suo ritmo a Monza costringendolo ad una "gara solitaria". L’inglese, inoltre, ha ammesso di essere felice che si sia conclusa la serie di circuiti ad alta velocità.

"La nostra vettura non ha certo dato il meglio di sé su questo circuito", ha dichiarato Russell dopo la gara di Monza.

"Credo che abbiamo capito il perché di questa situazione e siamo contenti che questi circuiti ad alta velocità e con poca deportanza siano ormai alle spalle".

In questa stagione la Mercedes ha ottenuto i suoi risultati migliori sui circuiti ad alta deportanza, specie nei recenti appuntamenti dell'Hungaroring e di Zandvoort.

Russell è riuscito a ottenere la sua prima pole in F1 in Ungheria, mentre il team di Brackley, un po' a sorpresa, si è trovato in lotta per la vittoria nel Gran Premio d'Olanda prima che una safety car entrata in pista nelle battute conclusive della gara giocasse a sfavore di Russell e del compagno di squadra Lewis Hamilton.

George Russell, Mercedes Photo by: Alessio Morgese

I punti di forza della vettura W13 fanno ben sperare per la prossima serie di circuiti, a partire da quello cittadino di Singapore che i piloti affronteranno all'inizio di ottobre.

Quando gli è stato chiesto se pensa che Singapore possa offrire maggiori opportunità alla Mercedes rispetto a Monza, Russell si è mostrato fiducioso pur mantenendo una certa cautela dovuta alla superficie sconnessa dell’asfalto di Marina Bay.

"Sulla carta, Singapore dovrebbe essere adatta alla nostra vettura", ha detto Russell. "Tuttavia, se guardiamo ai circuiti stradali come Monaco o Baku, abbiamo visto che la nostra auto è andata in crisi sulle asperità. Quindi, non siamo sicuri di come andrà a finire”.

"In ogni caso dobbiamo continuare a spingere e a migliorare la macchina. Sono contento che ora abbiamo una chiara direzione da seguire".