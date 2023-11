F1 | Russell: "Pensavamo di poter fare la pole, siamo delusi"

Ferrari in prima fila, Mercedes in seconda. Per ora il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi sta volgendo a favore della scuderia di Maranello, che è alla ricerca di quei punti necessari per conquistare il secondo posto nel mondiale costruttori.

Indubbiamente Charles Leclerc ci ha messo del suo per portare a casa una prima fila che consentirà al Cavallino di partire davanti, ma in casa Mercedes vi è qualche rimpianto per il risultato finale della qualifica. Infatti, George Russell credeva di avere una possibilità concreta di ottenere la pole position a Yas Marina dopo aver chiuso in testa l'ultima sessione di prove del sabato pomeriggio, ma sotto le luci artificiali qualcosa è cambiato.

L'inglese ha poi chiuso al quarto posto a circa tre decimi e mezzi da Max Verstappen, quantomeno inserendosi tra le due McLaren: infatti, Russell ha preceduto il suo connazionale Lando Norris, il quale ha commesso un errore durante l'ultimo tentativo, perdendo così diversi decimi. Sebbene il pilota della Stella abbia affermato che, di per sé, il quarto posto non è un'impresa da poco, dall'altra parte vi è una sensazione di rimpianto per quella che è stata definita come una "giornata strana".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

"Una giornata strana, ad essere onesti. Penso che prima di questo weekend avremmo sicuramente firmato per una quarta posizione. Però mi sentivo bene in macchina, dopo la mattinata [la FP3] sembravamo davvero forti e pensavamo che la pole fosse possibile, ma quando siamo entrati in pista per la Q1 non avevamo più lo stesso grip di prima", ha spiegato Russell. Vi è tuttavia da sottolineare che tra la FP3 e le qualifiche è calata sensibilmente la temperatura dell'asfalto, il che ha rappresentato un fattore che ha influenzato il comportamento delle vetture e la gestione delle gomme.

"Sicuramente è una vettura molto difficile da guidare, lo abbiamo visto anche in varie qualifiche quest'anno. Alle volte io sono davanti a Lewis di quattro decimi, alle volte il contrario. Dimostra quanto sia difficile trovare la giusta finestra. Dopo la prestazione nelle FP3, in cui siamo stati i più veloci in ogni singolo giro, abbiamo migliorato solo di sei decimi da quella sessione alle qualifiche. Considerando che le temperature della pista si sono abbassate e che avevamo meno carburante in macchina, non abbiamo estratto quanto avremmo dovuto. È stato un po' deludente".

A pesare, oltre al tempo perso nella chicane lenta del secondo settore, sono anche le basse velocità di punta nell'intertempo centrale, di circa 5 km/h inferiori rispetto alla Red Bull dato il drag maggiore della W14 rispetto alla RB19. Al contrario, nel primo e nel terzo settore i riferimenti mostrati dalla vettura della Stella sono positivi, in particolare in curva 3, tratto dove già ieri la monoposto della vettura di Milton Keynes aveva riscontrato qualche problema. Ottima anche la staccata e la percorrenza di curva 12 con un approccio più aggressivo, così come quella dell'ultima curva che poi immette sul rettilineo del traguardo. Non è un caso che sia stato proprio Russell a registrare il miglior parziale assoluto nel settore conclusivo.

Photo by: Gianluca D'Alessandro Confronto telemetrico Qualifiche di Abu Dhabi - Russell Verstappen

A margine delle prove ufficiali, l'inglese ha dato anche una valutazione complessiva sulla sua stagione, ricca di alti e bassi. Inoltre, a pesare sono stati anche i diversi errori che lo hanno penalizzato in quelle occasioni in cui aveva dimostrato di avere un buon passo, come in Canada o a Singapore: "Voglio finire la stagione al meglio. È stata probabilmente una delle peggiori stagioni della mia carriera in termini di risultati. È stata un mondiale davvero difficile e disordinato".

"Non credo che ci sia stata una mancanza di velocità. Abbiamo avuto un ritmo molto buono in diverse gare, ma non siamo mai riusciti a ottenere quel risultato la domenica. C'è una ragione per ogni singola gara [per i problemi], che si tratti di me che vado a sbattere contro un muro [perdendo il terzo posto all'ultimo giro a Singapore] o della pioggia che scende a Zandvoort nel giro sbagliato o della rottura del motore a Melbourne".

"Sono piccole cose a cui si può dire: 'Facile da correggere'. Ma quando succede una o due volte, si può attribuire il tutto alla sfortuna. Quando succede in nove, dieci, undici occasioni durante l'anno, non è certo fortuna. In definitiva, la macchina non è abbastanza veloce. Dobbiamo continuare a spingere. Quando la concorrenza è così rapida, basta un piccolo errore per perdere molte posizioni".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Anche dall'altra parte del box le sensazioni non sono particolarmente positive, soprattutto perché, anche in questa occasione, Lewis Hamilton ha mancato l'accesso alla Q3, pronosticando una gara tutta in salita. In realtà, già dopo le libere il sette volte campione del mondo aveva espresso qualche perplessità sulle possibilità di accedere all'ultima manche.

Un presagio che si è poi concretizzato al sabato, complice una vettura che non gli ha mai garantito la giusta fiducia: "[La vettura] È più incoerente che mai. Si va su e giù per ogni curva, dal momento in cui si frena, al momento in cui si gira, al momento in cui si tocca l'apice. È estremamente sbilanciata ed è molto difficile prevedere cosa succederà", ha spiegato Hamilton, aggiungendo di essere felice di dare l'addio alla W14 dopo questo weekend.