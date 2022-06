F1 | Russell: "Con la W13 non riuscirò a fare Copse in pieno!"

George Russell teme che la curva Copse di Silverstone non si potrà percorrere in pieno con la Mercedes W13. Il pilota inglese, alla sua prima stagione in F1 con la squadra campione del mondo Costruttori, mette le mani avanti pensando ai problemi di saltellamento che la freccia d’argento ha dovuto affrontare finora.

Russell, che l’anno scorso con la Williams riusciva a fare l’insidiosa piega di Copse con il gas a tavoletta, pensa di non potersi ripetere quest’anno a causa dei pompaggi ai quali la W13 è sottoposta alle alte velocità. La Mercedes, infatti, fin dai test invernali di Sakhir è una delle monoposto che più hanno sofferto il porpoising.

George Russell, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Nel GP di Spagna la squadra di Brackley aveva portato un pacchetto aerodinamico di aggiornamento che ha permesso di limitare il saltellamento in rettilineo, ma non la fastidiosa presenza del bottoming in curva.

“Tutto ciò ci ha colti di sorpresa a Barcellona - spiega George - perché non eravamo in difficoltà sui rettilinei ma nelle curve, in particolare alla curva 3 e alla 9 che sono ad alta velocità, con percorrenze da 250 km/h”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Se consideriamo che Copse si percorre a una velocità decisamente più elevata, è facile pensare che per noi sarà molto dura in quel punto. Non saremo solo noi in difficoltà, perché ci saranno anche altre squadre sulla stessa barca. Anche se avremo molto più carico aerodinamico rispetto al 2021, non penso che ce la faremo a percorrere quella curva in pieno”.

La Mercedes a Silverstone porterà una mezza macchina nuova: non ci sarà solo un nuovo fondo, ma anche delle modifiche di lay out che dovrebbero rendere la W13 più guidabile. Finora la squadra di Brackley è a secco di vittorie dopo i domini degli anni precedenti: per ora Russell e Hamilton si sono dovuti accontentare di cinque podi, mentre Christian Horner, team principal di Milton Keynes, scommette sul fatto che la Stella in Gran Bretagna possa tornare a sfidare Ferrari e Red Bull.