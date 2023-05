F1 | Russell: "Buona gara, battere Ferrari è stato soddisfacente"

Il quarto posto è senza dubbio un risultato incoraggiante per la Mercedes, non tanto solo per il mero risultato quanto per il morale. L’inizio del weekend è stata una montagna russa di emozioni dalle stelle alle stalle

Nelle Libere 1 le due Frecce Nere di George Russell e Lewis Hamilton avevano ottenuto rispettivamente il primo e il secondo miglior tempo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, ma nel turno pomeridiano, con temperature decisamente più elevate, la storia è stata completamente diversa. Hamilton non aveva nascosto la sua delusione, asserendo che la W14 era “un calcio nello stomaco", con sensazioni che richiamavano la fallimentare W13.

Problemi che si sono poi ripresentati anche in qualifica, con il sette volte campione del mondo addirittura eliminato in Q2, mentre George Russell è stato in grado di progredire fino all’ultima manche, conquistando poi la sesta posizione ma alle spalle anche di Kevin Magnussen e Pierre Gasly. In gara la situazione è cambiata, con la W14 uscita sulla lunga distanza come in altre occasioni, abbastanza da poter rientrare in lotta con un Carlos Sainz in crisi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Un momento di difficoltà sfruttato perfettamente, attaccando nel momento giusto. Un sorpasso che George Russell ha definito “soddisfacente”, anche perché non sarebbe stato possibile fare di più: “È stata una gara davvero soddisfacente per noi. Finire in quarta posizione per nostri meriti davanti alle Ferrari è stato davvero soddisfacente e non avremmo potuto fare di più. Oggi è stata una giornata più normale per noi dopo le difficoltà delle qualifiche, ma naturalmente c'è ancora del lavoro da fare per passare almeno davanti all'Aston Martin e colmare il divario con la Red Bull”, ha spiegato il britannico.

“La battaglia con Carlos è stata davvero molto divertente perché è stata, diciamo, una buona mossa anche perché ha richiesto molto impegno, dato che la pista fuori dalla linea ideale era molto sporca. Non ero sicuro di quanto grip ci sarebbe stato e se sarei riuscito a concludere la manovra”, ha aggiunto Russell, prima di ringraziare il compagno di squadra che gli ha lasciato strada su espressa richiesta del team.

“Ringrazio Lewis per avermi lasciato passare in quelle situazioni e avermi permesso di continuare la mia gara. Ovviamente, lui era in una posizione diversa. Al momento abbiamo un ottimo rapporto, vogliamo solo il meglio per la squadra e ci stiamo impegnando per ottenerlo”.

George Russell, Mercedes F1 W14, e Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Come in altre occasioni, Mercedes è uscita nell’ultima parte del fine settimana dopo un inizio complesso. Una valutazione che Russell trova appropriata per descrivere l’attuale situazione della Stella, soprattutto perché la monoposto è difficile sia da mettere a punto che da guidare.

“Sì, credo che la valutazione sia corretta. Probabilmente è perché la macchina è piuttosto impegnativa da guidare al momento. Abbiamo molto da migliorare. Come ho detto, sappiamo dove siamo al momento, Imola è un nuovo fine settimana, avremo alcune novità sulla macchina”, ha aggiunto Russell riferendosi agli aggiornamenti che dovrebbero giungere a Imola, tra cui un nuovo fondo e una sospensione anteriore rivista.

“Speriamo che questo sia positivo. Non cambierà il mondo per noi nel breve termine, ma speriamo che sia un passo nella giusta direzione”.