F1 | Russell: 3 posizioni di penalità in griglia per impeding

Sin dal preciso istante in cui George Russell ha commesso impeding nei confronti di Charles Leclerc nel corso della Sprint Shootout del Gran Premio degli Stati Uniti andata in scena nella serata italiana di oggi, i dubbi su una possibile penalizzazione nei confronti del pilota della Mercedes sono stati pressoché nulli.

Ora, però, questi dubbi sono stati spazzati via definitivamente. I commissari di gara del Gran Premio degli Stati Uniti hanno emesso un comunicato in cui è stata resa nota la penalità inflitta proprio al 25enne pilota della Mercedes.

George Russell ha ricevuto 3 posizioni di penalità da scontare in griglia nella Sprint Race che andrà in scena a mezzanotte di oggi. Russell ha commesso l'infrazione nel corso delle qualifiche della Sprint, dunque la penalità dovrà essere scontata in una Sprint Race.

"3 posizioni di penalità per la prossima Sprint o gara a cui il pilota parteciperà", recita il comunicato ufficiale, il numero 30 pubblicato alle 14:35 locali. Quindi, salvo imprevisti dell'ultima ora, Russell non partirà dall'ottava casella dello schieramento, bensì dall'11esima.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Questo permetterà ad Alexander Albon, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo di recuperare una posizione in griglia partendo rispettivamente ottavo, nono e decimo.

Russell ha infranto l'articolo 37.5 del Codice Sportivo FIA di Formula 1 procedendo troppo lentamente e in traiettoria nelle ultime due curve della pista, poco prima di lanciarsi per il suo giro veloce. Dietro di lui stava arrivando rapidamente Leclerc.

La Mercedes non ha informato Russell dell'arrivo di Leclerc, e nemmeno il britannico ha rispettato le traiettorie corrette mentre procedeva lentamente. Proprio per questo, in mancanza di comunicazioni da parte del team, avrebbe dovuto essere Russell ad assicurarsi di non bloccare in modo non necessario eventuali vetture alle sue spalle.

Per la Mercedes non il modo migliore di affrontare la gara corta di Austin. Il team di Brackley è in lotta con la Ferrari per il secondo posto nel Mondiale Costruttori e, sebbene sia in vantaggio di 28 punti, è necessario portare a casa quanti più punti possibili per riuscire nel proprio intento. Per la Ferrari una buona occasione per ridurre il gap in vista della gara di domani.