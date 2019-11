F1: Roy Nissany guiderà la Williams ai test Pirelli di Abu Dhabi

L’ex pilota di Formula 2, Roy Nissany, farà a sorpresa il suo debutto al volante della Williams in occasione dei test Pirelli previsti per la prossima settimana ad Abu Dhabi.

L’israeliano, che oggi compie 25 anni, siederà al volante della FW42 per nel pomeriggio di martedì ed il mercoledì mattina, mentre George Russell ed il neo annuncio Nicholas Latifi si alterneranno.

Nissany ha disputato la Formula Renault 3.5 nel 2016 concludendo quarto in campionato e quinto nel 2107 riuscendo ad imporsi in quattro gare, mentre in Formula 2 ha disputato la passata stagione con il team Campos ottenendo come miglior risultato il decimo posto a Spa.

L’unica esperienza al volante di una F1 è avvenuta nel 2014 a Valencia quando ha guidato una Sauber C31 di due anni prima.

“E’ una grande occasione per accrescere la mia esperienza al volante di una vettura di F1 e spero di riuscire ad impressionare il team con quello che farò” ha dichiarato l’israeliano.

Il padre di Roy, Chanoch Nissany, ha effettuato alcuni test con la Minardi nel 2004 e nel 2005 prendendo parte alle prove libere del GP di Ungheria.