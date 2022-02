F1 | Rossi: "Alpine userà il know-how Renault per crescere"

Laurent Rossi ha preso in mano le redini della Alpine all’inizio della scorsa stagione fissando come obiettivo per il team francese il ritorno al vertice in un arco di tempo di 5 anni. Nonostante sia consapevole come il gap dalle squadre di punta, Mercedes e Red Bull, sia ancora importante, si è detto certo che il suo team ha tutto per brillare con i nuovi regolamenti tecnici.

“Abbiamo una stabilità offerta dalle risorse messe in campo dal Gruppo Renault. La Formula 1 sta andando verso una sempre maggiore limitazione dei test in pista a vantaggio delle simulazioni e delle analisi dei dati, ed in Renault possiamo contare su tecnici specializzati in intelligenza artificiale che hanno utilizzato questa tecnologia negli ultimi 20 anni”.

“Possiamo farli salire a bordo per aiutarci a migliorare la strategia durante la gara o nell’analizzare i dati. Tutti questi elementi possono essere utili per colmare il divario dagli altri team e, potenzialmente, superarli”.

“Vogliamo vincere delle gare e possibilmente un campionato. E questo entro la fine del 2024 o del 2025”.

In attesa di scoprire la A522, la monoposto ad effetto suolo che sarà affidata a Fernando Alonso ed Esteban Ocon e che dovrà consentire alla Alpine di migliorare la quinta posizione nel Costruttori, Rossi ha anche voluto sottolineare l’importanza dell’introduzione del budget cap per consentire ai team di centro gruppo di ridurre il divario dalle squadre di vertice.

Monoposto Alpine F1 2022 Photo by: Alpine

“Con il nuovo regolamento le prestazioni si sono azzerate. Tutti partiranno da zero e tutti dovranno rispettare gli stessi vincoli, ed anche se alcune squadre hanno risorse migliori siamo consapevoli che sarà un po' più facile avvicinarci”.

“Non c’è più una differenza di budget importante come in passato. Inoltre possiamo sfruttare l’esperienza dei cinque anni trascorsi in Formula 1 come costruttore. Dobbiamo necessariamente fare un salto di qualità per integrare al meglio un motore più potente nel telaio di quest’anno”.

La Alpine nelle scorse settimane ha stuzzicato la fantasia dei tifosi facendo ascoltare, tramite i propri profili social, il sound della rinnovata power unit. Per ammirare finalmente la A522 si dovrà pazientare sino al 21 di febbraio, data scelta dalla squadra per la presentazione ufficiale.

Team Nome vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari F1-75 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 21 febbraio AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Haas F1