F1 | ROKiT fa causa a Williams chiedendo 149 milioni di dollari

ROKiT, ex sponsor del team Williams F1, ha avviato un'azione legale da 149 milioni di dollari contro il team di Grove in un tribunale della Florida, chiedendo un risarcimento per i danni alla sua reputazione.

L'azione legale sostiene che il team ha fatto "dichiarazioni fraudolente" quando ha firmato l'accordo con la società di telefonia mobile ROKiT, ma dalla Williams è stata respinta come "falsa". In sostanza, ROKiT sostiene che la squadra inglese promise che avrebbe avuto una vettura competitiva nel 2019 pur sapendo di non avere fondi sufficienti per sostenere tale affermazione.

Oltre alla compagine stessa, l'azione legale nomina come imputati l'ex vice direttore della squadra Claire Williams, nonché gli ex dirigenti Mike O'Driscoll (che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato) e Doug Lafferty (che era direttore finanziario). Tutti e tre hanno lasciato il team nell'autunno del 2020 a seguito dell'acquisizione da parte di Dorilton.

L'azione legale è stata avviata per conto delle società madri ROKiT World Inc e ROKiT World Limited da Larry Klayman, un noto avvocato già coinvolto in diverse azioni legali di alto profilo, tra cui alcune contro gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Barack Obama.

Il capo di ROKiT, Jonathan Kendrick, firmò un contratto triennale con la Williams nel gennaio 2019 e la sua azienda fu sponsor principale per tutta la stagione. Nel corso del 2019 l'accordo venne ulteriormente prolungato di altri due anni, concordandone un ulteriore con la società di bevande ROKiT.

ROKiT ha rispettato i suoi impegni finanziari nel 2019 e il logo dell'azienda era presente sulla vettura per il weekend del GP d'Australia annullato all'inizio del 2020.

Tuttavia, durante la pausa dovuta al COVID che ha preceduto l'inizio ritardato della stagione, è sorta una controversia tra le due parti. In sostanza, ROKiT sosteneva di non aver ricevuto i diritti contrattualmente dovuti a causa della cancellazione delle gare, mentre Williams adduceva ritardi nel pagamento delle quote di sponsorizzazione.

Quando la F1 ha annunciato un calendario rivisto , ROKiT si è offerta di pagare una percentuale dei diritti concordati. Tuttavia, l'accordo di sponsorizzazione è stato annullato dalla Williams a maggio, prima della ripresa della stagione, in un momento in cui il team era in trattativa con potenziali nuovi proprietari.

La controversia sui compensi non pagati per il 2020 si è quindi rivolta alla Corte arbitrale internazionale di Londra, dove alla fine Williams ha avuto la meglio.

La nuova richiesta del tribunale sostiene che "l'arbitro non era a conoscenza dell'occultamento fraudolento di dichiarazioni di fatti materiali da parte dei convenuti che sono stati scoperti solo dopo la conclusione dell'arbitrato" e che ROKiT "ha appreso che l'auto non è mai stata in grado di funzionare secondo gli standard che i convenuti avevano garantito ai querelanti, e che gli stessi erano a conoscenza di questo fatto e lo hanno nascosto".

Aggiunge che "i convenuti hanno intenzionalmente e fraudolentemente nascosto il fatto che la Williams Engineering semplicemente non aveva abbastanza soldi per sviluppare la vettura di F1".

La richiesta di risarcimento dice che "come risultato diretto e prossimo delle dichiarazioni fraudolente fatte dagli imputati, i querelanti hanno subito una significativa perdita finanziaria e un danno all'avviamento e alla reputazione commerciale", e chiede un risarcimento per "un importo superiore a 149.528.550 dollari".

Interrogato sull'azione legale, il team ha dichiarato a Motorsport.com: "Williams Racing è a conoscenza di questa pretesa spuria. Dopo aver vinto con successo un arbitrato contro ROKiT nel Regno Unito e aver presentato una petizione per la conferma del lodo arbitrale da parte di un tribunale federale negli Stati Uniti, la Williams continua a confidare nei processi giudiziari per quanto riguarda questa sfortunata questione".

Tuttavia, il boss di ROKiT, Kendrick, rimane convinto della sua posizione, come ha spiegato a Motorsport.com: "Non vorrei farlo, ma pensiamo di aver subito un torto. Il motivo per cui si è arrivati a questo punto è che il COVID ha colpito e l'intera stagione [2020] fu in un primo momento cancellata. Per questo non li abbiamo pagati".

"E poi la stagione, se ricordate, è ripresa, ma solo al 50%. Quindi abbiamo offerto il 50% per iscritto. Loro hanno rifiutato e subito dopo hanno annullato l'intero contratto e ci hanno fatto causa per l'intero importo, anche se non avremmo avuto nulla sulla macchina. Ho ricevuto le e-mail che dicevano che ci avrebbero pagato la metà, poi hanno annullato il contratto comunicandolo su Instagram, senza nemmeno dircelo".

Kendrick racconta che all'inizio del 2019 i dirigenti della Williams gli avevano assicurato verbalmente che il team avrebbe avuto una vettura competitiva.

"Prima di firmare, abbiamo posto esattamente queste domande al mio consiglio di amministrazione. Qual è lo stato della vettura? E qual è lo stato dello sviluppo? E ci è stato detto X, Y e Z, e non è mai stato vero. Ed è questo che pensiamo di poter dimostrare, soprattutto quando andremo in tribunale".

"I mandati e gli impegni assunti dal consiglio di amministrazione non avrebbero mai e poi mai potuto essere rispettati. E semplicemente non erano veri. Se ricordate, si sono presentati a Barcellona per i test del 2019 in ritardo, perché non avevano i soldi per farlo".

Kendrick afferma di potersi rivolgere a testimoni che conoscevano il team all'epoca: Alcune persone che lavoravano per la Williams si sono fatte avanti e ci hanno fornito informazioni molto importanti. Non volevo farlo, davvero. Ma dato che ci hanno cercato, non ho avuto scelta. Non mi piace, ma non è giusto il modo in cui siamo stati trattati".

ROKiT non è più coinvolta in F1 dalla sua separazione con la Williams nel 2020. Tuttavia, è sempre presente negli sport motoristici attraverso la Formula E, il campionato britannico F4 e le superbike.