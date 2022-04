F1 | Rivoluzione qualifiche in due GP 2023 con meno gomme La F1 Commission ha approvato all'unanimità, dopo forti discussioni, l'idea di sperimentare in due gare 2023 la riduzione di due treni di gomme per andare incontro alla sostenibilità: 11 set anziché i soliti 13. Per arrivare a questo risultato cambierà l'allocazione delle qualifiche: sarà obbligatorio usare le Hard in Q1, le Medie in Q2 e le Soft solo in Q3. Se l'esperimento avrà esito postivo il format diventerà sempre operativo nel 2024.