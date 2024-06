F1 | Rinnovamento Alpine: salta il direttore operativo Rob White

Prosegue la ristrutturazione Alpine. Dopo i tanti addii in questa prima parte di mondiale, collegati anche alla difficile situazione che sta vivendo la squadra sul piano competitivo, si aggiunge un’altra figura alla lista.

Rob White, direttore operativo della scuderia transalpina, è infatti stato rilasciato dal suo ruolo. White si era trasferito a Enstone nel 2016 per dirigere la parte operativa della squadra, ma in realtà aveva già un ruolo attivo nel gruppo, perché in precedenza aveva lavorato come vice direttore generale della divisione Powertrain del marchio francese a Viry-Chatillon. Una scelta logica nel momento del ritorno di Renault in F1 proprio nel 2016 avendo acquistato l’allora Lotus, dato che White aveva già esperienza nel gruppo. In precedenza, prima di entrare in Renault nel 2004, aveva lavorato al progetto Cosworth legato ai motori di Formula 1 in qualità di ingegnere capo dell’azienda britannica, quando era sotto la proprietà Ford.

"Come parte della più ampia ristrutturazione operativa della squadra, possiamo confermare la partenza di Rob White", si legge in un comunicato di Alpine.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Rob ha recentemente ricoperto il ruolo di direttore operativo a Enstone. Il team è grato per l'impegno profuso da Rob durante la sua lunga carriera sia a Enstone che a Viry-Chatillon, dove ha guidato il progetto del motore che ha vinto i campionati mondiali nel 2005 e nel 2006. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

La partenza di White segue una serie di altri cambiamenti nel personale dell’Alpine in questi primi mesi del 2024, che tra l’altro seguono gli addi iniziati già nella scorsa stagione, quando Pat Fry decise di abbandonare il progetto per accasarsi alla Williams. Nelle ultime settimane, però, la scuderia francese ha anche piazzato un bel colpo con l’arrivo di David Sanchez dopo la breve esperienza in McLaren: l’ingegnere francese, che fino allo scorso anno lavorava in Ferrari, ha già dato i primi input alla squadra di Enstone, suggerendo quali siano le priorità a breve e medio termine per tentare di risollevare il team.

Parallelamente all’arrivo di Sanchez, nato come un’opportunità dopo la separazione improvvisa dalla McLaren, il direttore del team Bruno Famin ha creato una struttura di leadership tecnica a tre punte prendendo proprio ispirazione dalla squadra di Woking. Joe Burnell ha assunto il ruolo di direttore tecnico dell'ingegneria, David Wheater quello di direttore tecnico dell'aerodinamica e Ciaron Pilbeam quello di direttore tecnico delle prestazioni.

Rob White ai tempi della Renault Foto di: Andre Vor / Sutton Images

Negli ultimi mesi l’Alpine ha lavorato sodo per tentare di richiudere lo svantaggio accumulato in questo inizio d’anno, dato un cambio di filosofia sul piano progettuale che l’ha portata ad avere un grosso ritardo sul piano delle performance.

Il primo passo è stato quello di ridurre il peso della A524, ben sopra la massa minima imposta dalla FIA a livello regolamentare, ma nel frattempo sono arrivati anche aggiornamenti aerodinamici che hanno permesso di trovare carico soprattutto al posteriore, uno degli aspetti deficitari della vettura in questo avvio di campionato. Sul piano tecnico, da quell’ultima fila in Bahrain i progressi sono stati evidenti.

A Monaco, su un tracciato molto particolare e in conta meno il peso della monoposto, la scuderia di Enstone ha centrato il suo secondo punto del 2024 grazie agli sforzi di Pierre Gasly, nonostante un contatto con Esteban Ocon a inizio gara abbia rischiato di mettere entrambi fuori gioco, facendo infuriare il Team Principal Bruno Famin. Ciò non toglie, però, che il lavoro dietro le quinte stia seguendo la direzione giusta, aiutando a riportare il costruttore in posizioni più consone alla sua caratura.