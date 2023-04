F1 | Ricorso Ferrari su penalità di Sainz: revisione il 18 aprile

Durante una conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana, Frederic Vasseur aveva annunciato l’intenzione della Ferrari di presentare formalmente alla FIA la richiesta di revisione per la penalità di cinque secondi inflitta a Carlos Sainz negli ultimi giri del Gran Premio d’Australia.

La sanzione, giunta per un contatto tra lo spagnolo del Cavallino e Fernando Alonso nella ripartenza dopo la seconda bandiera rossa, aveva spinto Sainz fuori dai punti retrocedendolo dal quarto al dodicesimo posto in classifica.

“Il primo passo è quello di riuscire ad avere l’autorizzazione a poter rivalutare il caso”, aveva spiegato il Team Principal della Ferrari la scorsa settimana, sottolineando come per riaprire il caso la Scuderia di Maranello dovrà innanzitutto presentare degli elementi rilevanti che convincano i commissari.

“La cosa più frustrante per Carlos è stata non avere avuto la possibilità di spiegare ai commissari sportivi la sua versione in merito a quanto accaduto. Non era in una posizione da podio, quindi sarebbe stato possibile valutare il tutto dopo la gara. Analizzando poi quanto avvenuto in pista, nella curva in cui è avvenuto il contatto di Carlos ci sono stati altri due incidenti…”, aveva poi aggiunto Vasseur, menzionando che vi erano stati altri due episodi, nella fattispecie il contatto tra le due Alpine e quello tra De Vries e Sargeant, rimasti impuniti.

Al di là della decisione specifica in merito al caso Sainz, infatti, l'obiettivo della Rossa è soprattutto quello di evidenziare la disparità di giudizio tra i vari episodi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nella giornata di venerdì la Federazione ha finalmente annunciato la data in cui si svolgerà l’udienza in via telematica, ovvero il prossimo martedì 18 aprile alle 8 del mattino.

“I Commissari Sportivi del Gran Premio d'Australia 2023 hanno ricevuto una lettera da Nikolas Tombazis, Direttore della FIA per le monoposto FIA, allegando una petizione del Concorrente Scuderia Ferrari datata 6 aprile 2023 ai sensi dell'Articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA ("Petizione"), con la quale si chiede la revisione della decisione dei Commissari Sportivi del Codice Sportivo Internazionale della FIA ("Petizione"), che chiede la revisione della decisione dei Commissari Sportivi n. 46 emessa nell'ambito del Gran Premio d'Australia 2023 e chiede che i Commissari Sportivi: "prendere in considerazione tale richiesta e di stabilire se esista o meno un nuovo elemento significativo e pertinente (Articolo 14.3 del Codice) in relazione alla decisione/incidente". I piloti e i rappresentanti dei team sono tenuti a presentarsi ai Commissari Sportivi per un'udienza virtuale che si terrà il 18 aprile 2023 alle ore 8.00 CET in relazione alla petizione”, si legge nel comunicato diffuso dalla FIA.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

La decisione originaria del collegio dei Commissari Sportivi era inappellabile, ma l’articolo 14.1.1. del Codice Sportivo internazionale ha consentito alla Scuderia di Maranello di presentare una richiesta di revisione, nella quale dovrà però portare degli elementi nuovi e rilevanti che non erano disponibili nel momento in cui è stato preso il provvedimento in Australia.

Come da prassi, nell’udienza del 18 aprile i commissari valuteranno solo se i nuovi elementi presentati dalla Ferrari siano rilevanti per riaprire il caso. In caso di approvazione da parte della Federazione, vi sarà una seconda udienza in cui verrà presa una decisione definitiva sulla base dei nuovi elementi portati dai rappresentati del Cavallino.