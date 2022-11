F1 | Ricciardo torna in Red Bull: sarà il terzo pilota nel 2023

Daniel Ricciardo sarà il terzo pilota della Red Bull nel 2023. La conferma è arrivata da Helmut Marko a SkySportF1 tedesca nel corso della sessione FP1 appena conclusa sul circuito di Yas Marina, ufficializzando i rumors che avevano indicato Ricciardo in bilico (nello stesso ruolo) tra Mercedes e Red Bull.

L’australiano torna così nell’orbita della squadra per cui ha corso dal 2014 al 2018, lasciata (non senza polemiche) a causa della difficile convivenza con Max Verstappen.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Per la Red Bull si tratta di un accordo che copre il ruolo di ‘reserve driver’, ovvero il pilota chiamato a scendere in pista in caso di indisponibilità di uno dei due titolari, incarico coperto da Pierre Gasly nelle ultime stagioni.

Il tandem che il prossimo anno sarà in pista con l’AlphaTauri, ovvero Yuki Tsunoda e Nyck De Vries, sulla carta non garantisce la stessa sicurezza di un pilota di grande esperienza come Ricciardo.

Anche Liam Lawson si alternerà tra il ruolo di reserve driver e l’attività al simulatore, quando non sarà impegnato in pista.