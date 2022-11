F1 | Ricciardo spiega perché preferisce essere riserva Red Bull

L'australiano è in trattative avanzate con la Red Bull per assumere un ruolo che potrebbe includere funzioni di riserva, test, promozione e simulazione, dopo aver perso il suo posto in McLaren per il 2023. Anche se l'accordo non è ancora stato firmato, la definizione del contratto è considerata una formalità e potrebbe essere annunciata a breve.

La scelta di Ricciardo di seguire questa strada è arrivata nonostante la Haas avesse sondato il terreno per l'australiano: un accordo per essere il compagno di squadra di Kevin Magnussen avrebbe potuto tenerlo sulla griglia di partenza nel 2023. Tuttavia, Ricciardo ha rivelato di aver deciso molto presto, dopo la pausa estiva, di non voler continuare a correre l'anno prossimo.

Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com delle ragioni che hanno portato alla decisione di seguire la strada della Red Bull, ha dichiarato: "Sapevo che l'anno prossimo volevo un po' di tempo lontano da un sedile da titolare e dalle competizioni".

"Gli ultimi due anni sono stati molto faticosi a causa delle difficoltà che ho avuto, quindi poco dopo la pausa estiva mi è stato chiaro che era quello che volevo e che sarebbe stato meglio per me".

"Quindi ho pensato: 'Ok. Qual è la cosa migliore?'. E più ci pensavo, ovviamente la preferenza era quella di essere coinvolto in qualche modo in una squadra di alto livello".

"Ma non è ancora fatta. Ecco perché non l'ho confermato, perché la verità è che non è ancora finita. Ma ovviamente ora posso guardarvi negli occhi e dire che è l'opzione più probabile in questa fase".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo ha aggiunto che allontanarsi dall'intensità di una stagione agonistica gli permetterebbe anche di capire meglio se ha la motivazione per voler tornare nel 2024.

Alla domanda su cosa accadrebbe se, arrivato a metà del prossimo anno, decidesse di non voler tornare, Ricciardo ha risposto: "Allora questa è la mia risposta".

"Onestamente, credo che questo sia in un certo senso il bello di questa situazione. O alimenterà il fuoco e mi renderà affamato e più motivato che mai, o sarà davvero come 'oh, questa è la cosa giusta per te', e in questo caso devo essere davvero felice".

"Perché, per quanto le corse siano in un momento di alti e bassi, sono comunque molto felice della mia vita e ho il privilegio di viverla bene. Quindi, se l'anno prossimo non sono interessato a tornare, allora devo fare una cosa davvero bella".

Avendo gareggiato in F1 dal 2011, Ricciardo ha anche suggerito che, dato che la categoria si avvia verso il suo calendario più lungo di sempre, e lui viene da due stagioni difficili, c'è il rischio che non dia il meglio di sé se accetta un posto altrove.

"La scorsa stagione è stata già abbastanza difficile, ma questa lo è stata ancora di più", ha detto. "Quindi, più passava il tempo, più sentivo che, per quanto mi piaccia, volevo essere sicuro di farlo al mio massimo livello e con un approccio, diciamo, il più fresco possibile".

"L'anno prossimo ci saranno 24 gare. La stagione è sempre più impegnativa. Quindi, per quanto mi piaccia, penso che se dovessi tornare in un'altra situazione, potrei non essere la versione migliore di me stesso".

"Per questo motivo, più ci pensavo e più mi dicevo che tornare a correre e, diciamo, affrettarmi, solo per correre, probabilmente non renderebbe giustizia a me stesso e alla squadra per cui correrei".