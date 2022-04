F1 | Ricciardo: "McLaren in ritardo di 1 secondo dai top team"

Per Daniel Ricciardo l’inizio di stagione 2022 è stato decisamente complicato. Il pilota della McLaren, infatti, non ha ancora ottenuto un punto dopo le prime due gare ed in occasione dello scorso GP dell’Arabia Saudita è stato costretto al ritiro.

A tutto ciò si deve aggiungere anche l’assenza forzata di Ricciardo nell’ultima sessione di test in Bahrain a causa della positività al COVID, oltre ad una MCL36 carente di downforce ed in difficoltà nel raggiungere le monoposto del gruppo di testa.

Proprio su quest’ultimo aspetto Ricciardo si è dichiarato realista affermando di non sapere quanto tempo servirà al team inglese per portare sulla vettura gli aggiornamenti necessari a colmare le attuali lacune.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se sia preparato per un lungo percorso, Daniel ha replicato: “Sì, penso di sì e devi essere pronto soprattutto mentalmente”.

“Se tra due o tre gare saremo in grado di lottare per la top five allora sarà una sorta di bonus, ma per evitare di impazzire e restare ragionevoli e calmi è necessario essere consapevoli che al momento non siamo in ritardo di 3 o quattro decimi. Al momento ci manca 1 secondo se vogliamo lottare per le vittorie”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Per questo motivo dubito che riusciremo a colmare il gap da un giorno all’altro. Serve pazienza e credo che mantenere la calma sia importante per il benessere di tutto il team. È troppo presto per scatenare un putiferio”.

Nonostante la McLaren MCL36 abbia deluso le aspettative dopo i primi due appuntamenti dell’anno, Ricciardo ha voluto sottolineare la sua assoluta fiducia nelle capacità della squadra di riuscire a ribaltare la situazione nel corso della stagione.

“Se riusciremo a tornare nel gruppo di vertice accadrà più tardi di quanto desiderato. Se dovessimo vincere una gara quest’anno non sarei sorpreso perché credo nel team e nei processi che abbiamo in atto”.

“Sono certo che abbiamo le persone adatte per questo lavoro ed ho totale fiducia in tutte le persone, come in Andreas”.

“Certo, è vero che al momento dobbiamo invertire la rotta ma credo che lui sia uno dei migliori in assoluto per riuscire in questa missione. Fatemi daccapo queste domande tra sei mesi e forse vi risponderò di non essere sorpreso di dove ci troveremo”.