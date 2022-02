F1 | Ricciardo: "Io uno dei migliori, voglio dimostrarlo ancora"

Il primo anno d'assestamento è passato e ora Daniel Ricciardo ha tutta l'intenzione di riprendersi la scena. Dopo una stagione fatta di vette eccelse come la vittoria di Monza, ma anche di bassi che hanno rasentato il punto più basso della sua ottima carriera in Formula 1, l'australiano sa che questa stagione potrà rappresentare una grande occasione.

Il cambio del regolamento tecnico che ha ridisegnato le vetture potrebbe essere per lui un nuovo punto di partenza per ritrovare quel pilota aggressivo che spesso - in Red Bull, ma anche in Renault - aveva firmato gare d'autore.

A margine della presentazione della MCL36, avvenuta al McLaren Technology Centre di Woking, Ricciardo ha parlato con la stampa presente all'evento parlando a 360 gradi. Ha parlato del presente, del futuro, ma anche del recente passato, senza nascondere il proprio disappunto per una stagione, quella 2021, in cui Norris ha fatto meglio di lui. Ora inizia il secondo anno, inizia un'altra storia. E Ricciardo vuole essere ancora protagonista.

"Ora conosco meglio il team e loro conoscono meglio me. Io credo in loro e loro credono in me, hanno fiducia in me. Non ci saranno altre cose se non concentrarmi completamente sulla guida e sul prepararmi bene per la nuova stagione".

Nel 2021 Norris ha spesso fatto meglio. Ora arrivano le nuove monoposto. Sei ottimista?

"Lando conosceva meglio la macchina rispetto a me ed è andato meglio per la maggior parte della stagione. Aveva però il vantaggio, appunto, di conoscerla meglio avendo guidato una monoposto simile l'anno precedente. Riguardo la macchina nuova ho potuto provarla un po' al simulatore, ma potrò capire bene come si comporta solo quando entrerà in pista. Potremo capire se ci sarà correlazione con quello che abbiamo visto nelle simulazioni, se ci saranno dei problemi, punti di forza. Penso di poter sfruttare meglio i miei punti di forza con questa macchina, ma non posso saperlo con certezza fino a quando non entrerà in pista".

Norris ha appena rinnovato ulteriormente il suo contratto già a lungo termine con McLaren. Sei preoccupato del suo status nel team? E cosa puoi dirci del tuo futuro?

"Non sono preoccupato dal fatto che Lando abbia rinnovato il contratto con la McLaren, né dal fatto che possa essere lui il futuro del team. Per me hanno fatto bene a fare una mossa del genere, ha senso. Tenere Lando per tanto tempo è giusto, anche perché sin da quando è in F1 ha fatto bene e l'anno scorso è stato autore di una grande stagione. Ha fatto bene dal punto di vista delle prestazioni, ma anche perché ama il team ed è molto apprezzato. Qui si sente a casa. Io, dal mio punto di vista, sono contento. Posso avere un altro paio di anni qui. Certo, sono più vecchio di 10 anni rispetto a Lando. Per me è difficile fare un contratto di 5 anni, non so cosa sarà di me tra 5 anni, ma 2 anni o più, credo sia perfetto. Momenti come Monza 2021 mi portano a pensare al futuro in questo team".

Quale sarà il tuo approccio nei test, considerando che girerai con una macchina tutta nuova?

"L'approccio con i test... Dovremo avere una mente aperta dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della guida perché andiamo incontro a vetture mai viste prima e perché avranno un comportamento altrettanto inedito. Per quanto mi riguarda farò i primi 10 giri nel modo che più mi piace, con il mio stile di guida. Poi però cercherò di sperimentare qualcosa per vedere come la macchina risponderà, voglio capire come funziona nelle varie parti della pista. Questo renderà i test sicuramente più eccitanti rispetto al solito".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Cosa ti aspetti dal 2022? Se arrivasse un'altra vittoria? E cosa pensi possa fare la Ferrari?

"Un'altra vittoria sarebbe stupenda, ma quest'anno abbiamo 23 gare da fare e se dovessi fare 22 gare brutte e una vittoria non sarebbe una buona stagione. Non sarebbe abbastanza per essere felice. Vorrei essere più consistente ad alto livello. Certo, amo stare davanti a tutti, ma spero di andare a podio con più regolarità rispetto all'anno scorso. Credo che questo sia l'obiettivo principale. Per ciò che riguarda la Ferrari, Sainz avrà un anno d'esperienza e Leclerc è sicuramente un ottimo pilota, sono forti. Con la Ferrari non si sa mai. Magari lotteranno per il titolo".

Dopo aver visto vincere il titolo iridato a Verstappen hai rimpianti di aver lasciato la Red Bull?

"Non voglio mancare di rispetto alla Red Bull perché hanno fatto tanto per la mia carriera e abbiamo fatto tante belle cose assieme. Loro l'anno scorso hanno vinto il titolo, ma io ero già andato via da 2 anni. Se fossi rimasto, non so se sarei riuscito a dare la miglior parte di me stesso. Non ho alcun rimpianto di aver lasciato la Red Bull. Fa parte dello sport. Nessun ripensamento, anche se Max ha vinto il titolo nel 2021. Sono contento che siano tornati al top, ma io sono felice di essere qui".

Come accogli questo cambiamento di regole?

"Accolgo con favore questo cambiamento di regole perché potrebbe essere un grande aiuto per me, oppure una cosa che mi darà difficoltà. Però sono cose che mi piacciono, sono ottimista. Poi vedremo anche dei cambiamenti di valori. Fino a quando non saremo in pista non si saprà nulla, ma nel corso degli ultimi 2 anni sono migliorato pur senza dare il meglio di me. Per me sarà un momento per cambiare le cose".

Il cambio di regole è davvero grosso. Ma cosa pensi del cambiamento di stile di guida? Sarà altrettanto grosso?

"I cambiamenti di regolamento sono enormi, ma forse il cambiamento legato allo stile di guida non sarà così estremo come quando avviene un cambio di categoria. Credo però che cambino i limiti da trovare rispetto a prima, penso siano in posti differenti, per ciò che riguarda lo stile di guida. E' un processo d'adattamento che dovremo fare".

Dopo un 2021 spesso non brillante, avverti una pressione extra?

"Sì, c'è una pressione extra per me dopo l'anno scorso. Sono il primo a mettermela. Ho vinto l'anno scorso, ma ci sono state tante gare dove non sono stato contento di me. Questo è uno sport e il team vuole che faccia bene. Ma sono vecchio abbastanza per capire quando sono stato bravo o dove non lo sono stato bravo. C'è sicuramente sempre pressione in Formula 1. Ma sono il primo a mettermi pressione perché conosco quello che posso fare. Credo di essere ancora uno dei migliori piloti di F1 e credo che Monza lo abbia dimostrato. Penso di poter fare ancora molto bene".

Casco di Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Daniel Ricciardo