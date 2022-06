F1 | Ricciardo: "Ho parlato con Brown ed ho il sostegno del team"

In occasione del Gran Premio di Monaco sono iniziate a circolare speculazioni circa il futuro di Daniel Ricciardo in McLaren. Le voci sono state supportate dalle dichiarazioni di Zak Brown il quale ha ammesso candidamente come il team avesse aspettative diverse per poi sottolineare l’esistenza di clausole contrattuali che potrebbero scattare qualora le prestazioni di Ricciardo continuassero ad essere insufficienti.

Il contratto di Daniel con la McLaren scadrà alla fine del 2023, e nel corso della conferenza stampa del venerdì il pilota australiano ha ammesso di aver parlato con Brown e di aver ricevuto rassicurazioni circa il fatto che l’accordo sarà rispettato. Nonostante queste garanzie, Ricciardo preferisce non sedersi sugli allori.

“Firmare ad inizio stagione ti dà una sorta di comfort, ma questo non deve portarti ad un autocompiacimento. Voglio che i miei risultati siano migliori e so che possono esserlo. E voglio godermi i successi col team”.

“Non ho intenzione di accontentarmi del tredicesimo posto, o di essere felice di questo risultato. Non lo farò mai”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nonostante le parole di Brown, Ricciardo ha ammesso come sia lui che il team vogliano uscire da questo tunnel per creare uno slancio in vista della stagione 2023.

“Ho fatto una chiacchierata con Zak e penso che non ci sia bisogno di approfondire nulla. Penso che a volte ci lasciamo coinvolgere dai media e non sempre riusciamo a dare una senso completo alle situazioni, ma per noi è tutto chiaro”.

“Il mio contratto con la squadra scadrà alla fine del prossimo anno ed il mio impegno sarà totale. Ora si tratta di dimostrarlo e di far vedere le cose di cui sono capace e credo di avere il pieno sostegno del team”.

Daniel è poi tornato sulle dichiarazioni rilasciate da Zak Brown nel corso del weekend di Monaco affermando di non essere rimasto sorpreso da quella uscita.

“Forse sono diventato un po' immune ai media essendo in questo sport da così tanto tempo. Sono consapevole che alcune dichiarazioni vengono estrapolate dal contesto e per questo motivo non sono uno che si immerge nella lettura per capire il tutto. Alla fine credo di conoscere il nostro rapporto e quello che ho col team”.

“Semplicemente non mi faccio coinvolgere da queste cose e non credo di essere rimasto sorpreso da nulla in questi giorni”.